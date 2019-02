St.Gallen: Städtische Pensionskasse renoviert marode Villa Wiesental Die verlotterte Villa Wiesental an der St.Galler Rosenbergstrasse soll renoviert werden. Die Pensionskasse der Stadt St.Gallen hat die Jugendstilvilla gekauft. Ab 2020 soll sie saniert werden. Gleich daneben erstellt die Pensionskasse ein Bürogebäude. Luca Ghiselli

Die Villa Wiesental (vorne) soll ab 2020 saniert werden. Daneben entsteht gemäss den Plänen der neuen Eigentümerin ein Bürogebäude mit Tiefgarage. (Bild: Benjamin Manser)

Sehr lange war es ruhig um die Villa Wiesental. Die Jugendstilvilla an der Rosenbergstrasse ist marode und baufällig. Die bisherige Eigentümerin, die Immobiliengesellschaft HRS, präsentierte 2014 einen Gestaltungsplan. Der Stadtrat lehnte das Projekt danach aber ab, die Villa mit Baujahr 1878 verlotterte weiter, ohne grosse Aussicht auf Besserung.

Nun startet ein neuer Anlauf für die Renovation des geschützten Gebäudes. Wie die Eigentümerin HRS mitteilt, kauft die Pensionskasse der Stadt St.Gallen die Villa Wiesental. Auf demselben Grundstück erstellt die neue Eigentümerin einen Büroneubau mit Tiefgarage. Insgesamt betragen die Investitionen gemäss Mitteilung rund 28 Millionen Franken. Der Kaufvertrag wurde vergangenen Freitag rechtsgültig geschlossen.

Garten soll teilweise öffentlich zugänglich sein

Der Sachverständigenrat der Stadt St.Gallen habe die Renovation der Villa und den Bau eines neuen Office-Gebäudes nahe der Lokremise an verschiedenen Sitzungen beraten und für städtebaulich vorzüglich erachtet, heisst es in der Mitteilung der HRS weiter. Auch die in der dialogischen Testplanung «Gebiet Bahnhof Nord» erarbeiteten Resultate zur Villa Wiesental fanden Berücksichtigung. Dies auch, weil die aktuellen Pläne vorsehen, dass der Garten der Villa teilweise öffentlich zugänglich sein wird.