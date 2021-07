Scharfe, über 100-jährige Stahlgranate am Sitterufer sichergestellt – Spezialgruppe der Schweizer Armee hilft bei der Räumung

Am Donnerstagabend wurde der Stadtpolizei St.Gallen ein möglicher Blindgänger am Sitterufer gemeldet. Der Verdacht bestätigte sich und die scharfe, rund hundertjährige Stahlgranate konnte schliesslich am Freitagmittag durch ein Spezialkommando der Schweizer Armee sichergestellt werden.