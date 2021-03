Polizei löst illegale Party mit rund 50 Personen in einem Lokal in St.Gallen auf

Am Samstagabend wurde die Stadtpolizei St.Gallen auf Partylärm im westlichen Stadtzentrum aufmerksam gemacht. Bei einer Kontrolle vor Ort stellte die Polizei rund 50 Personen in einem Lokal fest, die an einer illegalen Veranstaltung teilnahmen.