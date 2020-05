St.Gallen liberalisiert die Öffnungszeiten: Läden in der Innenstadt dürfen ab Juni bis 20 Uhr und die ganze Woche über geöffnet haben – Gewerkschaften wollen dagegen vorgehen

Der Stadtrat will St.Gallen für Touristen attraktiver machen und passt dazu die Ladenöffnungszeiten in der Innenstadt an. Neu dürfen die Läden von Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr geöffnet haben.