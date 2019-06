St.Gallen führt Ostwind-Firmenabo für Kantonsangestellte ein – Spesenansätze für Fahrten mit dem Privatauto sinken

Im Jahr 2006 wurde das Ostwind-Firmenabo mit dem Ziel lanciert, mehr Berufspendlerinnen und Berufspendler für den öffentlichen Verkehr zu gewinnen. Das Firmenabo ist ein Jahresabonnement, das im ganzen Ostwind-Verbundgebiet gültig ist. So gilt es flächendeckend auf allen Bahn- und Buslinien in den sechs Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St.Gallen, Glarus, Schaffhausen und Thurgau.

Der Arbeitgeber beteiligt sich prozentual am Jahresabonnement der Mitarbeitenden. Für die Mitarbeitenden sei dieses Angebot auch deshalb attraktiv, weil sie mit dem Firmenabo auch in ihrer Freizeit Bahn und Bus im gesamten Ostwind-Gebiet nutzen können, heisst es in der Mitteilung. Zum heutigen Zeitpunkt bieten rund 30 Arbeitgebende das Firmenabo an, darunter auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Thurgau.