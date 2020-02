Kommentar Steuersenkung kurz vor den Wahlen:

FDP und SVP greifen zum Brecheisen FDP und SVP setzen im St.Galler Kantonsparlament spontan eine Steuersenkung durch. Der dringend nötigen Diskussion über die Konsequenzen gingen sie im Vorfeld wohl bewusst aus dem Weg.

Adrian Vögele, Redaktor Ostschweiz Ralph Ribi

Wahlkampf. Dieses Wort fiel am Montag im Kantonsrat mehrmals, als FDP und SVP eine Steuersenkung durchbrachten. Tatsächlich war es die letzte grosse Finanzdebatte dieser Legislatur – und ob SVP und FDP ihre Mehrheit im Rat werden halten können, ist ungewiss. Die letzte Möglichkeit also für Mitte-Rechts, auf eigene Faust eine Steuersenkung durchzusetzen.

Dass FDP und SVP ihren Parteiprogrammen gerecht werden wollen, ist legitim. Nicht beantwortet haben sie die Frage, warum sie die Steuersenkung nicht auf regulärem Weg in der Finanzkommission verlangt haben. Der Verdacht liegt nahe, dass sie bewusst mit dem politischen Brecheisen zu Werk gingen, um einer ausführlichen Debatte über die Konsequenzen der Steuersenkung aus dem Weg zu gehen. Diese Debatte ist aber notwendig, gerade angesichts der schwierigen Finanzlage der Spitäler, die just die FDP seit langem beklagt. Kann der Kanton auf 70 Millionen Franken Steuergeld pro Jahr verzichten? Wo müsste allenfalls gespart werden? Dazu sind nun Antworten fällig. Ob das Manöver von FDP und SVP aufgeht, zeigt sich im Herbst. Dann entscheidet das Parlament definitiv über den Steuerfuss 2021 – in neuer Zusammensetzung.