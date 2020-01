Stelldichein der Stradivaris Das Philharmonische Stradivari Sextett Berlin spielte in der Tonhalle St. Gallen die Repertoire-Perlen für sechs famose Streicher.

Das Stradivari-Sextett bereitet sich auf das Meisterzyklus-Konzert in der Tonhalle vor, am Freitag, 17. Januar 2020, in St. Gallen. Benjamin Manser

Konzert Bratschisten gelten als die Underdogs unter Streichern, gewohnt, dass man sie für Ausweichler in die nur selten virtuose Mittelstimme hält: Bratschistenwitze füllen ganze Bücher. Bei den Stradivari-Solisten der Berliner Philharmoniker ist das anders. Hier hat Matthew Hunter, einer der beiden Herren an der Bratsche, seit nunmehr zwanzig Jahren das Sagen. Er geniesst es sichtlich, aber ohne forciertes Auftrumpfen, wenn die Bratschenstimme aufblühen und in den Vordergrund treten darf: etwa im letzten Satz von Antonin Dvořáks Sextett A-Dur; die Viola gibt das leicht melancholisch angehauchte Variationsthema vor.

Mr. Hunter ist es auch schliesslich, der sich vor der Zugabe ans Publikum wendet, das Scherzo aus Brahms’ erstem Streichsextett ansagt, zur Feier des Tages: War es doch wieder eine Art Familientreffen von sechs «Kindern» aus der legendären Geigenbauwerkstatt von Antonio Stradivari in Cremona, ermöglicht mit der Unterstützung der Stradivari Stiftung Habisreutinger.

Die Instrumente sind die Stars des Abends

Matthew Hunter und Walter Küssner spielen zwei der wenigen erhaltenen Bratschen von Stradivari: die erste und die letzte, die er fertigte. Auch das trägt zur Aura des Meisterzyklus-Konzertes in der Tonhalle bei. Mehr als sonst stehen die Instrumente im Fokus der Aufmerksamkeit. Die Musiker treten bei aller Virtuosität bescheiden zurück, im eingangs gespielten Sextett aus Richard Strauss’ Oper «Capriccio» beinahe zu sehr. Es gilt, im ausgefeilten Zusammenspiel die klangliche Bandbreite der Stradivaris von fein gedämpft bis zu glühendem warmem Ton auszureizen und das Feuerwerk nicht zu früh zu zünden.

Das blieb nach der Pause Tschaikowskis lebenstrunkenem «Souvenir de Florence» vorbehalten: eine Wonne, die sechs Berliner hier so überschäumend musikantisch zu erleben. Zarter, intimer gingen sie Dvořák an, ohne Schärfen und Ruppigkeit, mit feinen Schattierungen. Die Stradivaris können das, ihre Spieler aber auch: technisch makellos.

Bettina Kugler