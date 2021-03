Kanton St.Gallen Weniger Verkehrsunfälle, dennoch gleich viel tödlich Verunfallte wie im Vorjahr – das zeigt die Unfallstatistik Die Zahl der Unfälle und das Verkehrsaufkommen haben im letzten Jahr abgenommen. Das zeigt die Verkehrsunfallstatistik des Kantons St.Gallen. Dennoch sind 15 Personen tödlich verunglückt, gleich viel wie im Vorjahr. Auffallend ist zudem, dass es zu mehr Fahrrad- und E-Bike-Unfällen gekommen ist.

Die Verkehrszahlen und die Unfälle haben im vergangenen Jahr im Kanton St.Gallen abgenommen. Bild: PD

(pd/mas) Die «Lockdown-Zeiten» vom vergangen Jahr spiegeln sich im Verkehr wieder: Das zeigt die Unfallstatistik des Kantons St.Gallen für das Jahr 2020. Die Unfallzahlen und die Verkehrszahlen waren rückläufig. Insgesamt 2392 Unfälle wurden in der Statistik aufgenommen, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst. Im ersten Lockdown während des Frühjahrs nahm der Verkehr im Vergleich zum Vorjahr um 30 bis 40 Prozent ab. In der zweiten Welle konnte lediglich ein Rückgang von fünf bis zehn Prozent festgestellt werden.

Trotz des rückläufigen Verkehrs kam es im Jahr 2020, wie schon im Vorjahr, zu 15 Verkehrstoten. Die meisten der tödlichen Unfällen geschahen im Zusammenhang mit Fussgängern, eine tödlich verunfallte Person befand sich im Auto. Verletzt wurden im letzten Jahr insgesamt 1164 Personen.

Überhöhte Geschwindigkeit und Alkohol als Ursache für folgenschwere Unfälle

Die Anzahl Unfälle mit Fussgänger hat gesamthaft stark abgenommen. Ursache für Unfälle mit Verletzten und dem Fussgänger als Hauptverursacher, ist das unvorsichtige Überqueren der Fahrbahn.

Die meisten und folgenschwersten Unfälle sind Schleuder- beziehungsweise Selbstunfälle. Meist war eine überhöhte Geschwindigkeit oder Alkohol im Spiel. Dabei verunfallen und verletzten sich Personen im Alter von 20 bis 29 Jahren am häufigsten.

Die Unfälle auf der Autobahn und Autostrasse sind um mehr als einen Viertel zurückgegangen. Die meisten und folgenschwersten Unfälle passieren auf Haupt- und Nebenstrassen innerorts.

Mehr Verkehrsunfälle mit Fahrrädern und E-Bikes

Weiter zurück gegangen sind auch die Unfälle auf Schulwegen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, könnte dies ein positiver Nebeneffekt der Pandemie sein. Insgesamt 25 Unfälle sind erfasst, was etwa der Hälfte des Jahres 2019 entspricht.

Zugenommen dagegen haben die Verkehrsunfälle mit Fahrrädern und E-Bikes. Hier wird das häufig schöne Wetter und der Velo-Boom als mögliche Ursache genannt. Bei Unfällen mit Fahrrädern haben sich besonders Kinder, aber auch Velofahrer ab 25 Jahren verletzt. Bei den E-Bikes wurden häufig Personen ab 45 Jahren verletzt. Durch die Geschwindigkeit würden Bremswege falsch eingeschätzt oder andere Verkehrsteilnehmer schätzen die Geschwindigkeit der Velofahrer falsch ein.

196 Unfälle hat die Polizei mit Motorrädern verzeichnet. Das entspricht einer leichten Zunahme im Vergleich zum Jahr 2019. Selbstunfälle in Kurven oder zu nahes Aufschliessen habe zu den Unfällen geführt. Die meisten Verunfallten wurden leicht verletzt, jemand wurde tödlich verletzt.