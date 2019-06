Snus ist fein verarbeiteter Tabak, der entweder lose oder in kleinen Beutelchen zwischen Lippe und Zahnfleisch geschoben wird. Das Nikotin gelangt über die Mundschleimhaut in den Körper. Vor allem in Schweden und Norwegen ist das Produkt seit dem 19. Jahrhundert weit verbreitet. In der Schweiz wurde Snus in jüngerer Zeit vor allem durch seine Verwendung unter Sportlern, etwa Eishockeyspielern, bekannt. Der Konsum und Import für den Eigengebrauch ist erlaubt, der gewerbsmässige Handel jedoch nicht. Das hat dazu geführt, dass Snus häufig im Internet gekauft wird. So hat der St.Galler SVP-Nationalrat Lukas Reimann, der für die Legalisierung des Snus-Handels kämpft, einen Onlineshop mit Sitz in Schweden mitbegründet.

Die Gesundheitsrisiken von Snus sind umstritten. Anders als beim Rauchen von Zigaretten wird beim Snus-Konsum die Lunge geschont. Ärzte warnen jedoch in einer aktuellen Schweizer Studie davor, dass Snus zu starker Abhängigkeit führen könne. Der Konsument nehme letztlich gleich viel oder mehr Nikotin auf wie beim Rauchen. Laut dem Schweizer Suchtmonitoring wird Snus gerade bei jungen Männern beliebter. Doch insgesamt konsumieren nur knapp 3 Prozent der Schweizer rauchfreie Tabakwaren. Der Anteil der Raucher an der Bevölkerung beträgt rund 25 Prozent. (av)