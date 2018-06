Starke Gewitter in Frauenfeld: Über 250 Schadensmeldungen und eine überflutete Turnhalle Am frühen Freitagabend sind starke Gewitter über die Schweiz gezogen. Insbesondere die Region Frauenfeld war von den Regenfällen stark betroffen. Feuerwehrleute müssen sich um über 250 Schadensmeldungen kümmern. Eine Turnhalle wurde geflutet

Vor allem in Frauenfeld gingen starke Regenfälle nieder. (Bild: Kapo/Mario Christen)

(kapo/chs/lag) Frauenfeld und Felben-Wellhausen seien am heftigsten von den Regenfällen heimgesucht worden, sagt Mario Christen, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei. Bei der kantonalen Notrufzentrale sind über 250 Meldungen eingegangen. Diese betreffen meist überflutete Keller, Tiefgaragen und Unterführungen, hält die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung fest.

Wasser strömte durch Fenster in Turnhalle

In der Turnhalle der Schule Reutenen in Frauenfeld ist zudem eine Turnhalle überschwemmt worden. Wie der Unihockey-Trainer gegenüber 20minuten sagt, hätten sie während des Trainings beobachten können, wie sich das Wasser an den Fenstern der Halle aufgestaut habe. Die Trainer hätten daraufhin die Kinder aus der Halle gebracht. Kurz danach sei eines der Fenster geborsten und das Wasser habe die Halle geflutet.

Wie die Polizei weiter mitteilt, seien kurzzeitig diverse Strassen gesperrt und der Verkehr umgeleitet worden. Die Polizei und die Feuerwehr seien dabei, das Wasser aus den Kellern zu pumpen und Umleitungen zu signalisieren. «Wegen des Windes ist auch der eine oder andere Baum umgestürzt», berichtet Christen. «Wir raten allen, zu Hause oder im Auto zu bleiben und sich nicht im Wald aufzuhalten.»

Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wurde niemand verletzt.