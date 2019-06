Ständerat streicht Bodensee-Thurtal-Strasse wieder aus dem Nationalstrassenpaket Der Ständerat tritt beim Ausbauschritt 2019 der Nationalstrassen auf die Bremse. Er gibt der Bodensee-Thurtal-Strasse keine besondere Priorität. Ebenso werden zwei weitere Projekte wieder gestrichen, die der Nationalrat ins Paket aufgenommen hatte. Adrian Vögele

Die geplante Bodensee-Thurtal-Strasse erleidet einen Rückschlag im Ständerat.(Bild: Nana do Carmo)



Von der Überholspur zurück auf die Normalspur: Etwa so lautet das Fazit für die geplante Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) nach der Debatte des Ständerats über den Ausbau der Nationalstrassen. Die kleine Kammer stellt sich damit gegen den Entscheid des Nationalrats. Dieser hatte in der Frühjahrssession die BTS in den Ausbauschritt 2019 aufgenommen.

In letzter Minute kamen damals auch zwei weitere Anträge für den Muggenbergtunnel im Kanton Baselland und für die Zürcher Oberlandautobahn durch. Für letztere war allerdings nicht einmal ein Kostenbetrag genannt. Der Beschluss war im Nachhinein sogar strassenfreundlichen Nationalräten nicht mehr geheuer. Der Fall schien klar: Das Fuder war überladen, der Ständerat würde korrigierend eingreifen.

Sommaruga: «Nutzen und Wirksamkeit noch unklar»

Das ist nun am Donnerstag passiert. Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga betonte im Ständerat, in den Ausbauschritt 2019 gehörten nur Projekte, die bis 2023 baureif seien. Die drei genannten Projekte habe der Bund aber noch überhaupt nicht geprüft – Nutzen, Wirksamkeit und Kosten seien noch völlig unklar. Diesen Vorhaben nun besondere Priorität zu geben, sei unfair gegenüber anderen Regionen.

«Es gibt schweizweit noch etwa 20 andere, vergleichbare Projekte.»

Es gelte, all diese Vorhaben, inklusive BTS, gleich zu behandeln. Der Bund werde diese so rasch wie möglich prüfen. Die Mehrheit des Ständerats unterstützte diese Haltung. «Es wäre willkürlich, die drei Projekte mit in den Ausbauschritt aufzunehmen», sagte Claude Janiak (SP/BL). Auch Werner Hösli (SVP/GL) und Hans Wicki (FDP/NW) forderten Gleichbehandlung.

Häberlis Rettungsversuch ohne Erfolg

Brigitte Häberli-Koller (CVP/TG) hatte in der Verkehrskommission den Antrag gestellt, die BTS im Ausbauschritt 2019 zu belassen. Die Planung sei deutlich weiter fortgeschritten als bei Muggenbergtunnel und Zürcher Oberlandautobahn. Das Thurgauer Stimmvolk habe die BTS schon 2012 gutgeheissen und die Kosten seien ebenfalls klar: 1,56 Milliarden Franken. Auch handle es sich dabei um eines der grössten Lärmschutzprojekte der Schweiz – und Lärmschutzprojekte seien gemäss Bund prioritär zu behandeln.

Roland Eberle (SVP/TG) plädierte ebenfalls für die BTS. Die Thurgauer Bevölkerung habe ein Recht darauf, dass der Bund diese Lücke möglichst rasch schliesse. Die Voten blieben aber ohne Erfolg: Der Ständerat lehnte Häberlis Antrag ab, mit 33 zu 11 Stimmen. Das Geschäft geht nun zur Differenzbereinigung zurück an den Nationalrat. Dieser wird der Version des Ständerats vermutlich folgen.