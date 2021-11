Städteplanung Das Güterbahnhofareal in St.Gallen soll ein urbaner Stadtteil für alle Schichten der Gesellschaft werden: Der partizipative Teil der Testplanung hat konstruktiv begonnen Bei einem Sounding Board haben die Planer von Stadt und Kanton am Mittwochabend im Kugl Resonanz bekommen von Anwohnern aus dem Quartier, von Vertretern politischer Parteien und Verkehrsverbänden. Grüne, SP und Politische Frauengruppe blieben der Mitwirkung fern. Juso und Junge Grüne hielten eine Mahnwache gegen die geplanten Autobahnanschlüsse beim Güterbahnhof.

34'000 Quadratmeter Entwicklungsgebiet beim Güterbahnhof: Wie die Fläche von fünf Fussballfeldern überbaut werden soll - das war am Mittwochabend Gegenstand des ersten Sounding Boards im «Kugl». Ralph Ribi

Im Kugl (Kultur am Gleis), dort, wo normalerweise junge Leute tanzen, haben sich am Mittwochabend Planer der Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden und der Stadt St.Gallen sowie Vertreterinnen und Vertreter politischer Parteien und Verkehrsverbände und Anwohner aus dem Quartier mit der Zukunft befasst: Wie soll das Areal beim Güterbahnhof 2040 aussehen? Das war die zentrale Frage beim ersten Sounding Board der Testplanung. Vor dem Kugl hielt derweil ein knappes Dutzend junger Frauen und Männer eine ruhige, friedliche Mahnwache: Juso und Junge Grüne demonstrierten mit handgefertigten Plakaten - «Teilspange nein danke!»

Im Kugl erinnerte Stadtrat Markus Buschor daran, dass die Stimmberechtigten der Stadt sich an der Urne schon zweimal zum Güterbahnhofareal äussern konnten: 2007 bei der Abstimmung über eine Zonenplanänderung und 2016 bei der Abstimmung über die Güterbahnhof-Initiative.

Autobahnanschluss und Veloweg als Rahmenbedingungen

Stadtrat Markus Buschor, Planung und Bau. Tobias Garcia

Die Initiative, mit der sich Linke und Umweltverbände gegen eine Teilspange hinauf zur Liebegg wehrten, wurde abgelehnt. Die Testplanung von Stadt und Kanton sieht deswegen zwei Tunnels, einen unterirdischen Kreisverkehr und zwei Autobahnanschlüsse vor - auf und unter dem Güterbahnhofareal, das eine Fläche hat von fünf Fussballfeldern und derzeit zwischengenutzt wird.

Kantonsbaumeister Michael Fischer erklärte die Ziele der Testplanung. Es gehe darum, mit vorgegebenen Rahmenbedingungen wie dem geplanten Autobahnanschluss und dem Erhalt schützenswerter Bauten wie dem SBB-Güterexpeditionsgebäude, in dem sich das Kugl befindet, Entwicklungsmöglichkeiten auszuloten und Entscheidungsgrundlagen zu schaffen.

Kantonsbaumeister Michael Fischer. Michel Canonica

Gemäss Fischer setzen sich gegenwärtig vier Planungsbüros mit dem Güterbahnhofareal auseinander. Beim ersten Sounding Board, dem im Januar und Mai 2022 zwei weitere folgen, gehe es darum, Meinungen abzuholen. Hiefür wurde in vier Gruppen gearbeitet.

In welchen Fällen ist die Testplanung für Sie ein Erfolg? Was für ein Bild haben Sie im Kopf, wenn Sie an das Ergebnis der Testplanung denken? Auf diese beiden Fragen suchten die vier Gruppen Antworten. Die Gespräche wurden engagiert und konstruktiv geführt und waren von Offenheit geprägt. Nicht immer gab es Konsens, in einigen Punkten indes schon.

Urban und öffentlich: Leben auch nach 16 Uhr

Der neue Stadtteil beim Güterbahnhof müsse gut an die Stadt angebunden sein, kristallisierte sich heraus. Einen vom Rest der Stadt losgelösten Trabanten will niemand. Das Areal soll gemischt genutzt werden: Arbeit, Wohnen, Kultur, Ausgehen. Die Planer von Stadt und Kanton sehen einen Anteil von mindestens 50 Prozent Wohnraum vor. Florian Kessler, Leiter der städtischen Dienststelle Stadtplanung, sagte nach dem Workshop in der Diskussion:

«Das bringt auch nach 16 Uhr Leben in ein Quartier.»

Ebenfalls zum Ausdruck kam in den Arbeiten: Das Güterbahnhofareal soll ein urbaner Magnet werden, Leute anziehen und Strahlkraft nach aussen haben. Den Planern und den am Sounding Board Resonanz liefernden Anwohnern und Politikern ist zudem wichtig: Das Areal darf keines für die Verwaltung werden, sondern für Menschen sämtlicher gesellschaftlicher Schichten und Generationen. Die Erdgeschosse sollen deswegen einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden. Wie hoch die Gebäude werden sollen - darüber herrschte keine Einigkeit. Während sich einzelne Teilnehmer für Hochhäuser aussprachen, sind hohe Bauten für andere ein No-Go.

Kantonsbaumeister Michael Fischer sagte dazu: Die Testplanung sollte sich nicht primär mit der Architektur befassen, sondern mit der Gestaltung des öffentlichen Raums. Es sei herauszufinden, welche Typologie das Areal dereinst haben werde.

In diesem Punkt gab es zumindest einen Konsens: Der Geist, der gegenwärtig auf dem Güterbahnhofareal spürbar sei und gelebt werde mit vielen lebendigen Zwischennutzungen wie dem Lattich, dem Urbanen Grün Atelier (UGA) oder dem Kugl sollte in den neu gestalteten Stadtteil übertragen werden. Das ist im Sinn der Planer.

Es wuchert beim Güterbahnhof - das ist Teil des Spirits. Dieser soll im neuen geplanten Stadtteil weiterleben. Arthur Gamsa

Unten Autos, oben Menschen

Die Grünliberalen, die gegen eine Teilspange sind, nahmen im Gegensatz zur SP und den Grünen am Sounding Board teil und brachten sich ein. Auch Exponenten des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS) waren da. Sie sind bekannterweise keine Freunde neuer Strassen. Sie diskutierten engagiert mit Vertretern von Automobilclubs und der Interessengemeinschaft (IG) Engpassbeseitigung. So wurde denn auch als Ziel der Testplanung etwas zugespitzt formuliert: Autoverkehr unter das Güterbahnhofareal, Menschen oben. Und zwar Menschen, die sich langsam bewegen, mit dem Velo oder zu Fuss. Velowege werden gefordert. Damit werden offene Türen eingerannt. Denn Velowege durch das Güterbahnhofareal als wichtige Ost/West-Tangente sind in der Testplanung eine Rahmenbedingung wie der Autobahnzubringer. Das sagten die Planer mehrmals am Mittwoch.

Velofahrer auf dem Güterbahnhofareal - das soll es auch 2040 geben. Arthur Gamsa

Gegenwärtig ist der grösste Teil des Güterbahnhofareals im Besitz des Kantons St.Gallen. Vorgesehen ist, dass es in den Besitz der Stadt übergeht, wie Baudirektor Buschor sagte. In den Workshops kam auch zum Ausdruck, dass die Mehrheit sich wünscht, dass die öffentliche Hand das Land nicht an Investoren weitergibt, die bloss Rendite im Kopf haben.

Buschor konnte die Sounding-Board-Gemeinde beruhigen: Die Stadt wolle das Areal nicht verkaufen. Eine Zusammenarbeit mit privaten Investoren werde es aber gleichwohl geben. Buschor: «Wir geben das für die Stadt wertvolle Gebiet nur im Baurecht ab; wir geben es nicht aus der Hand durch Verkauf.» Denn so behalte die Stadt die Fäden in der Hand, indem die Abgabe von Parzellen im Baurecht an Bedingungen geknüpft werde.

Während Einigkeit darüber herrscht, dass das Güterbahnhofareal dereinst urban daher kommen soll, herrscht genau so ein Konsens darüber: Das Areal soll nicht zubetoniert werden, sondern mit Grünflächen und Plätzen gestaltet werden. Auch das ist im Sinn der Planer von Stadt und Kanton.

Etwas, das bei Grossprojekten in der Regel von Beginn weg diskutiert wird, spielte am Sounding Board im Kugl keine Rolle: die Kosten. Über Geld wurde nicht gesprochen. Dafür ist auch noch zu früh, die Planung noch zu vage. Gemäss Kantonsbaumeister Fischer soll die Testplanung Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. 2025 soll das Projekt für den Güterbahnhof-Autobahnanschluss genehmigt sein und 2028 das Auflageverfahren durchgeführt werden. In Betrieb genommen werden kann der Autobahnanschluss frühestens 2040, also in rund 20 Jahren.

Links-Grün hat sich gegen die Teilspange formiert

Gegen das Projekt haben sich die SP, die Grünen, die Grünliberalen und die Politische Frauengruppe formiert. Sie wollen den neuen geplanten Autobahnanschluss bekämpfen, wie das in Biel und Luzern geschah - mit Erfolg. Ob die Stimmberechtigten der Stadt über den Autobahnanschluss abstimmen können, ist offen. Die dritte Tunnelröhre durch den Rosenberg zahlt der Bund, die Teilspange hinauf zur Liebegg die Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden, die nötigen flankierenden Massnahmen bei den Ausfahrten an der Oberstrasse und an der Geltenwilenstrasse müsste die Stadt übernehmen - so sieht der aktuelle Kostenverteilschlüssel aus.