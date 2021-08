Stadtpolizei St.Gallen «Üblich und wichtig, dass ein Strafverfahren eröffnet wird»: Pfannen-Angreifer und Osterkrawalle – deshalb werden auch Polizisten angeklagt Die Stadtpolizei St.Gallen hat seit dieser Woche zwei Strafverfahren am Hals. Einerseits sind zwei Beamte angeklagt, die im Herbst einen Mann erschossen haben, andererseits muss sich ein Beamter wegen den Wegweisungen rund um die Osterkrawalle verantworten. Eine Verurteilung sei unwahrscheinlich, sagen Expertinnen.

Die Stadtpolizei muss sich vor Gericht für zwei Vorfälle verantworten: Zwei Beamte sind wegen der Tötung eines jungen Mannes angeklagt, ein Beamter wegen Wegweisungen bei den Osterkrawallen. Bild: PD

(red/FM1Today) Mit einer Pfanne ging im letzten September ein 22-jähriger Mann auf eine Frau los. Die hinzugerufenen Beamten wurden ebenfalls von dem jungen Mann angegriffen. Die beiden Polizisten stoppen den Mann – mit tödlichen Schüssen.

Die beiden Beamten sind nun angeklagt. Das sei der Standard in solchen Fällen, sagt Strafrechtsexpertin Monika Simmler gegenüber FM1Today: «Bei einer Schussabgabe durch die Polizei ist es üblich und wichtig, dass ein Strafverfahren eröffnet wird. Der Rechtsstaat gebietet, dass das ordnungsgemäss untersucht wird.»



44 Bilder 44 Bilder Beim Bahnhofplatz zünden Chaoten Petarden an und skandieren gegen die Polizei. Bild: Michel Canonica

Das heisse aber nicht, dass den Beamten ein Vorwurf gemacht würde:

«Das heisst nur, dass die Staatsanwaltschaft die Untersuchung abgeschlossen hat und diese nun dem Gericht zur Beurteilung übergibt.»



Dass es zu einer Verurteilung kommt, sei allerdings unwahrscheinlich, sagt Kriminologin Simmler: «Höchstwahrscheinlich ist das ein Fall von Notwehrhilfe. Heisst: die Polizei musste eingreifen und versuchen, das Opfer zu retten.» In aller Regel gebe es in so einem Fall einen Freispruch durch das Gericht.

Wird der Polizist nicht gefunden, wird das Verfahren eingestellt

Ein Strafverfahren könnte auch auf jenen Polizisten zukommen, der im Frühling bei den Osterkrawallen Jugendliche aus der Stadt weggewiesen hat. Gegen eine solche Wegweisung hat sich ein Jugendlicher gewehrt. Am Dienstag gab die St.Galler Anklagekammer grünes Licht für eine Strafuntersuchung. In diesem Fall liegt der Ball nun bei der Staatsanwaltschaft.

Aufnahmen aus der Nacht der Osterkrawalle. Video: Raphael Rohner

In einem ersten Schritt sucht diese den Beamten, der die möglicherweise ungerechtfertigte Wegweisung ausgestellt hat. «Dann gilt es, abzuklären, ob der Anfangsverdacht auf eine strafbare Handlung wirklich besteht oder nicht», sagt Stefan Hess, stellvertretender Mediensprecher der Staatsanwaltschaft St.Gallen. Hierfür habe die Staatsanwaltschaft sämtliche Mittel, die ihr die Strafprozessordnung zur Verfügung stellt.

Hess betont, dass diese Ermittlungen nicht automatisch eine Vorverurteilung der Polizistinnen und Polizisten darstellten. Würde die Staatsanwaltschaft bei einer ersten Untersuchung den noch unbekannten Polizisten nicht finden, so würde das Verfahren eingestellt.

In beiden vorliegenden Fällen gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung.