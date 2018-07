Stadt Wil erlässt komplettes Feuerwerk- und Feuerverbot Der Kanton St.Gallen hat ein Feuerwerks- und Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe erlassen. Die Gemeinden sind frei, dieses Verbot zu erweitern. Das hat die Stadt Wil nun getan.

In der Stadt Wil darf bis auf Widerruf kein Feuer entfacht und kein Feuerwerk entzündet werden. (Bild: Urs Jaudas/Archiv)

(pd/chs) «Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wird das Feuerwerk- und Feuerverbot auf das gesamte Stadtgebiet in Wil erweitert» heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Wil. Auch auf das Feuerwerk an der 1. August-Feier werde die Stadt Wil verzichten. Das Verbot gilt ab sofort und bis auf Widerruf durch die Stadt Wil.

Neben dem Feuerwerksverbot erlässt die Stadt Wil ein generelles Feuerverbot im Freien. Dies gilt gemäss Mitteilung auch für eingerichtete Feuerstellen sowie für Holzkohle-Grills. Bei der Verwendung von Gas- und Elektrogrills sei erhöhte Vorsicht geboten; zudem sei geeignetes Löschmittel bereit zu stellen. Den Anweisungen der Stadtbehörden und der Feuerwehr ist gemäss Mitteilung der Stadt Wil unbedingt Folge zu leisten.

Der Widerruf werde erst nach Regenfällen über mehrere Tage hin erfolgen. «Regenschauer über einen kurzen Zeitraum vermögen die Situation nicht zu entschärfen.»