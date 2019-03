Stadt, Kantone und Bund sind sich einig: So soll der neue Autobahnzubringer in St.Gallen aussehen Ein neuer Autobahnzubringer auf dem Güterbahnhof-Areal, ein neuer Tunnel in die Liebegg: Die Pläne für die Engpassbeseitigung in der Stadt St.Gallen sind einen wichtigen Schritt weiter. Am Donnerstagvormittag haben die Verantwortlichen die Bestvariante des Mammutprojekts präsentiert. Kostenpunkt: Rund 1,3 Milliarden Franken. Luca Ghiselli

Vom Sitterviadukt soll der Tunnel Feldli (grün) gebaut werden. Beim Güterbahnhof-Areal gibt es via unterirdischen Kreisel einen Zubringer in die Stadt oder weiter bis in die Liebegg an die Stadtgrenze zu Teufen. (Visualisierung: Astra)

Das Wichtigste in Kürze:

Vom Sitterviadukt wird via Güterbahnhof-Areal ein neuer Autobahnzubringer zum Güterbahnhof-Areal gebaut. Er trägt den Namen Tunnel Feldli.

Vom Güterbahnhof-Areal wird eine Teilspange zur Liebegg an der Stadtgrenze zu Teufen gebaut. Sie trägt den Namen Tunnel Liebegg.

Im Bereich Güterbahnhof soll ein unterirdischer Kreisel mit Aus- und Einfahrten an die Oberfläche auf die Geltenwilenstrasse und via Güterbahnhofstrasse in die Oberstrasse gebaut werden.

Der Bund trägt die Kosten für die dritte Röhre des Rosenbergtunnels sowie die Umnutzung des Pannenstreifens zwischen Neudorf und St.Fiden. (1,144 Milliarden Franken)

Die Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden sowie die Stadt St.Gallen und die Gemeinde Teufen übernehmen die Kosten für Anschlüsse an die Stadt und die Liebegg (ca. 150 bis 200 Millionen Franken).

Der Kostenteiler innerhalb der Region wird im Rahmen des generellen Projekts erarbeitet.

Beim alten Güterbahnhof soll dereinst ein Autobahnanschluss mit unterirdischem Kreisel gebaut werden. (Bild: Michel Canonica, 14. September 2018)

Heute fahren täglich über 80’000 Fahrzeuge durch den Rosenbergtunnel. Das ist ein Viertel mehr als vor zehn Jahren. Damit stösst die Autobahn in Spitzenzeiten an ihre Kapazitätsgrenzen. Bis 2030 gehen die entsprechenden Prognosen von einer weiteren Zunahme des Verkehrs und der Stauzeiten aus. An der Medienorientierung vom Donnerstag haben Verantwortliche von Bund, Kantonen, Stadt und Gemeinden ihre Lösung präsentiert, um den Engpass auf der Stadtautobahn zu beseitigen. Der St.Galler Regierungsrat Marc Mächler sagte:

«Wir haben heute ein grosses Verkehrsproblem, die Strassen sind am Morgen und am Abend überlastet. Deshalb ist eine nachhaltige Lösung zwingend.»

Um diesen Engpass zu beheben und der weiteren Verkehrsentwicklung gerecht zu werden, plant das Bundesamt für Strassen (Astra) den Bau einer dritten Tunnelröhre beim Rosenberg. Als Grundlage für die Projektierung hat im vergangenen Jahr bereits eine geologische Erkundung des Baugrunds stattgefunden.

Das reicht aber nicht, sind die Verantwortlichen überzeugt. 85 Prozent der Autofahrten starten oder enden nämlich im Stadtgebiet. Hier kommt das Teilprojekt «Zubringer Güterbahnhof» ins Spiel, dessen Bestvariante am Donnerstagvormittag präsentiert wurde. Marc Mächler weiter:

«Die Kapazitäten der Stadtautobahn sind in den Spitzenstunden heute erreicht. Trotz Zunahme des öffentlichen Verkehrs nimmt auch der motorisierte Individualverkehr zu. Ohne Ausbau droht der Verkehrskollaps.»

Die Pläne von Astra, Kanton, Stadt und Gemeinde Teufen sehen vor, dass vom Sitterviadukt aus ein neuer Tunnel bis zum heute brachliegenden Güterbahnhof-Areal gebaut wird. Dieser Zubringer mit zwei Röhren und je zwei Spuren nennt sich Tunnel Feldli. Auf dem Güterbahnhof-Areal soll ein unterirdischer Kreisel entstehen, der einerseits Anschlüsse in die Stadt (in die Geltenwilenstrasse und die Oberstrasse) ermöglicht und andererseits die Weiterfahrt bis an die Stadtgrenze zu Teufen in die Liebegg. So sollen das städtische Verkehrsnetz und die Quartiere vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Mächler:

«Das ist eine einmalige Chance, unsere Verkehrsprobleme zu lösen. Und erst noch zu einem attraktiven Preis. Wir sind mit dem Kostenteiler sehr zufrieden.»

Auch die städtische Baudirektorin Maria Pappa zeigte sich an der Medienorientierung von der Bestvariante überzeugt: «Dank dieser Massnahmen halbiert sich der Verkehr auf der Teufener Strasse, auf der Geltenwilenstrasse rechnen wir mit einer Reduktion von etwa einem Viertel.» Und auch Dölf Biasotto, Direktor des Departements Bau und Volkswirtschaft Apppenzell Ausserrhoden, sagte: «Wir unterstützen das Projekt vollumfänglich und sind bereit, den Liebegg-Tunnel nach dem Territorialprinzip mitzufinanzieren.» Der Teufener Gemeindepräsident Reto Altherr schlug in dieselbe Kerbe: «Die Engpassbeseitigung ist für uns von grosser regionaler Bedeutung.»

Inbetriebnahme erfolgt nicht vor 2040

Die Kosten für die dritte Tunnelröhre Rosenberg werden vollständig vom Bund getragen. 1,144 Milliarden Franken sind dafür in der Botschaft Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (Step) des Bundesrats enthalten. Auf die Region entfällt ein Kostenanteil von 150 bis 200 Millionen Franken. Die Kostengenauigkeit beträgt plus/minus 30 Prozent. Bis 2021 soll ein Vorprojekt entstehen, 2025 könnte das generelle Projekt genehmigt werden. Läuft alles nach Plan, liegt das Bauvorhaben 2028 auf. Die Inbetriebnahme erfolgt nicht vor 2040.