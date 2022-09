Wirtschaft «Park 19» bietet dem Frauenfelder Gewerbe Platz für die Zukunft – auch Aldi ist dabei Der Bau ist im vollen Gange: Die Immobilie «Park 19» an der Juchstrasse befindet sich in Bau. Hinter dem Projekt stehen Ruedi Bütikofer und seine Gewerbehaus in der Au AG aus Gachnang. An der Grundsteinlegung sind Erinnerungen vergraben worden, als Anhaltspunkte für die Nachwelt.

Sie vergraben die Zeitkapsel: Delia Kundert, Buchhalterin der Gewerbehaus in der Au AG, Robert Scherzinger, Leiter des städtischen Amtes für Hochbau und Stadtplanung, Rolf Soller, Bauingenieur aus Kreuzlingen, und Ruedi Bütikofer, Garagist und Unternehmer. Bild: Janine Bollhalder

«Wir stehen hier mitten in der Baugrube», sagt Ruedi Bütikofer in seiner Begrüssungsrede. Am Donnerstagvormittag hat die Grundsteinlegung zur neusten Immobilie seines Unternehmens Gewerbehaus in der Au AG mit Sitz in Gachnang stattgefunden. «Park 19» wird ein multifunktionaler Gewerbebau und befindet sich an der Juchstrasse direkt neben dem Jumbo, ehemals Coop Bau+Hobby.

Die Baustelle von «Park 19» an der Juchstrasse 28. Bild: Janine Bollhalder

Im Gegensatz zum bewölkten Wetter strahlt Bütikofer. «Frauenfeld ist ein guter Wirtschaftsstandort», sagt er. Das Gewerbe brauche Platz, doch der sei begrenzt. Dabei stimmt ihm Robert Scherzinger, Leiter des Amtes für Hochbau und Stadtplanung der Stadt Frauenfeld, zu. Frauenfeld wachse weiter, sagt er. «Wir rechnen in den nächsten Jahren mit einer Zunahme von 8000 Einwohnern. Und sie alle möchten wohnen und arbeiten.»

Die Bauarbeiter transportieren ein Bauelement. Bild: Janine Bollhalder

Daher will Unternehmer Bütikofer mit dem mehrstöckigen «Park 19» Gewerbefläche schaffen. Unter dem Gebäude soll eine Tiefgarage mit über 100 Parkplätzen entstehen, die Immobilie verfügt über mehrere Verkaufsflächen, zwei Personenaufzüge sowie einen Warenlift. Eine Besonderheit von «Park 19» ist ein Autolift, der sämtliche Etagen erreicht. Bei der Planung sei auch sehr auf die Nachhaltigkeit geachtet worden, erklärt Bütikofer.

«Wir erfüllen mit Erdsonden und einer Fotovoltaikanlage den modernen Minergie-P-Standard.»

Ruedi Bütikofer befüllt eine Zeitkapsel mit Erinnerungsgegenständen. Bild: Janine Bollhalder

Aldi zieht von der Zürcher- an die Juchstrasse

Philine Fleischmann von der Linemo AG erklärt den Zweck einer Grundsteinlegung. Bild: Janine Bollhalder

Wie Philine Fleischmann von der Gewerbevermarktungsfirma Linemo AG erklärt, dient eine Grundsteinlegung dazu, Erinnerungen für die Nachwelt zu hinterlassen. Im Falle von «Park 19» wird ein graues, verschliessbares Rohr gefüllt – unter anderem mit den Bauplänen und einer «Thurgauer Zeitung». Bütikofer sagt lachend: «Ich hoffe, dass das Rohr erst nach 200 oder 300 Jahren gefunden wird», und verschliesst die Zeitkapsel.

Wie diese Zeitung bereits im März veröffentlichte, ist die erste Mieterin von «Park 19» Aldi. Es wird aber nicht die dritte Aldi-Filiale Frauenfelds, sondern jene an der Zürcherstrasse wird geschlossen. Das Unternehmen rechnet mit einer Eröffnung im Frühling. Welche anderen Gewerbetreibenden im «Park 19» ein neues Zuhause finden, ist noch unbekannt. Bütikofer hat aber Ideen: Ganz Garagist kann er sich vorstellen, in «Park 19» Autos einzulagern – «beispielsweise eine Bentley-Sammlung».