Wirtschaft Hack auf dem Teller und Gehacktes im Computer: Das war der Frauenfelder Tag der Wirtschaft 2022 zu Cyberkriminalität Cyberangriffe mehren sich, auch auf lokale Unternehmen. Darum hat der Tag der Frauenfelder Wirtschaft am Mittwoch auf Gehackt(es) fokussiert. Während morgens Peter Hacker im Rathaus digitale Risiken in ernsthafter Manier präsentierte, machte Comedyhacker Tobias Schrödel abends bei der Trachsel AG ein erheiterndes Live-Hacking.

Gespannte Zuhörerschaft während des Referats von IT-Komiker Tobias Schrödel in der Werkhalle der Trachsel AG. Bild: Samuel Koch

Der Mann weiss, wovon er spricht. Tobias Schrödel aus München ist IT-Sicherheitsspezialist, mehrfacher Herausgeber von Büchern und ein erfahrener Fernsehexperte. Gleichzeitig schafft er es mit einer Leichtigkeit, als Redner auf der Bühne ein Publikum in seinen Bann zu ziehen. Bei einem Auftritt über ein aktuelles und hochbrisantes Thema wie Cyberkriminalität meistert Schrödel den schmalen Grat zwischen Ernsthaftigkeit und Humor.

Christian Trachsel, Inhaber Trachsel AG und Gastgeber des elften Tages der Frauenfelder Wirtschaft. Bild: Samuel Koch

So am Mittwochabend am Sitz der Strassen- und Tiefbaufirma Trachsel AG im Hungerbüel, wo rund 300 Gäste den Weg ans Abendprogramm des diesjährigen Tages der Frauenfelder Wirtschaft gefunden haben. Unsicherheit machte sich breit, als Moderatorin Martina Pfiffner-Müller Comedy-Hacker Tobias Schrödel auf die Bühne bat und das Publikum warnte, dass alle vor dem Live-Hacking «hoffentlich alle heiklen Daten auf ihren Handys gelöscht» hätten. Schrödel, passend zum Anlass gekleidet in Hemd und Krawatte, entwarnte, niemand brauche sich Sorgen zu machen.

Mit viel Witz und dem nötigen Ernst führte er die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine Reise durchs Darknet, wo neue Führerscheine und Pillen in allen Formen und Farben ebenso erhältlich sind wie Falschgeld. Kaufen lassen sich in den Tiefen des Internets auch Passwörter. Schrödel sagte:

«Alle machen immer die gleichen Fehler, sie nutzen überall dasselbe Passwort.»

Tobias Schrödel, deutscher IT-Sicherheitsspezialist, Autor, Fernsehexperte und Comedy-Hacker. Bild: Samuel Koch

Einmal geknackt, ist der Schaden angerichtet. Schwache Passwörter wie Namen des Kindes oder des Hundes seien ebenso risikobehaftet wie das eigene Geburtsdatum oder Kombinationen davon. «Verwenden Sie eine Passwort-App und nutzen für die App ein wirklich gutes Passwort», riet Schrödel, ohne für Passwort-Apps im Internet je vollständige Sicherheit gegen Datenklau und Lösegeldforderungen zu garantieren.

Plötzlich als Nerd im Iron-Maiden-Shirt

IT-Komiker Tobias Schrödel Vorher Nachher Bild: Samuel Koch

Auf der Bühne verwandelte sich Schrödel plötzlich vom fein gekleideten Herren in einen Nerd im Iron-Maiden-Shirt. «Es ist nie ein Angriff auf jemanden alleine, sondern auf die Masse», sagte er und rüttelte die Gäste auf, wie viele persönliche Daten anhand eines einfachen Bildes des eigenen Haustieres von zu Hause herausgefunden werden können. Grund dafür sind Metainformationen.

So machen sich potenzielle Cyberopfer ebenso angreifbar wie solche, die für eine Datingplattform die geschäftliche E-Mail-Adresse angeben. Digitalisierung sei wichtig und richtig, sagte Schrödel und schob nach:

«Aber es braucht Tipps, dass man es richtig macht.»

Tipps für Firmen von Comedy-Hacker Tobias Schrödel: Vernünftige und unterschiedliche Passwörter verwenden und sie hie und da ändern

IT-Spezialisten zur Seite ziehen (auch externe möglich) und bei Verdachtsfällen informieren

Mitarbeitende sensibilisieren und schulen

E-Mails vor nächstem Klick auf Plausibilität prüfen

Die hellwachen Thurgauerinnen und Thurgauer

Am Tag der Frauenfelder Wirtschaft: Morgenveranstaltung im Rathaus mit Blumenschmuck. Bild: Mathias Frei

Sein Nachbar habe ihn vorgewarnt, im Thurgau seien die Leute mittwochmorgens um 7 Uhr schon hellwach. So stieg Peter Hacker zum frühmorgendlichen Unternehmertalk im Grossen Bürgersaal im Rathaus ein. Hellwach muss man als Unternehmerin und Unternehmer heutzutage sein, das wurde einem bewusst, wenn man Hacker – «übrigens nicht mein Künstlername» – zuhörte. Denn überall lauert die Cyberkriminalität. Er sagte:

«Es kann jede und jeden treffen.»

Peter Hacker, Experte für Cyberkriminalität, an der Morgenveranstaltung im Rathaus. Bild: Mathias Frei

Er unterscheide zwischen zwei Arten von Firmen, erklärte der Experte für Cyberkriminalität, digitalen Wandel und Assekuranz: «Die einen wurden schon gehackt, die anderen wissen nicht, dass sie schon gehackt wurden.» Da blieb wohl einigen trotz reichlich Kaffeenachschub das Gipfeli im Hals stecken an diesem Morgen mit dem Titel «Digitale Risiken: Überleben im 21. Jahrhundert».

Vielen wird es ähnlich gehen wie Stadtpräsident Anders Stokholm, der verriet, dass er nach dem Wochenende jeweils Millionär sei und ganz viele Pakete bekomme, wenn er am Montagmorgen den E-Mail-Posteingang checke. Wie in den Vorjahren wirkte die Stadt gemeinsam mit dem Industrie- und Handelsverein sowie dem Gewerbeverein als Organisatorin.

Peter Hacker: Vor dem frühmorgendlichen Referat bleibt Zeit für ein Selfie. Bild: Mathias Frei

Alle 30 Sekunden findet ein Cyberangriff statt

Hacker zeichnete einen Cyberangriff auf ein Unternehmen nach. Los ging es mit einer Erpresser-E-Mail und einer Bitcoin-Forderung – innert drei Tagen zahlbar. Sonst werden innert sieben Tagen Daten gelöscht.

«Da ist nun die Panik. Da ist der Stress. Würden Sie zahlen?»

Stadtpräsident Anders Stokholm eröffnet den Frauenfelder Tag der Wirtschaft. Bild: Mathias Frei

In der Schweiz findet gemäss Hacker, der mit seinem Beratungsunternehmen am rechten Zürichseeufer daheim ist, alle 30 Sekunden ein Cyberangriff statt. Jede dritte Firma wurde schon gehackt. Letztlich gelte es, kühlen Kopf zu bewahren und die Regel «Vertraue niemandem» zu verinnerlichen.

Je kleiner ein Unternehmen sei, desto wehrloser sei es. Hacker hat überdies Respekt vor Hackern, die im Auftrag von Regierungen wirken. In solchen Fällen stehe nicht eine Gelderpressung im Fokus, sondern es gehe darum, Daten zu zerstören. Mit «Danke fürs Aufrütteln» beschloss Stadtpräsident Stokholm zum Schluss.