Wichtiger nationaler Verband «Anders Stokholm ist ein Glücksfall»: Der Frauenfelder Stadtpräsident soll neuer Präsident des Schweizerischen Städteverbands werden Grosse Ehre für Anders Stokholm: Frauenfelds 56-jähriger Stadtpräsident soll beim wichtigen Schweizerischen Städteverband Nachfolger von Präsident Kurt Fluri werden. Der Verbandsvorstand hat Stokholm nominiert, die Wahl erfolgt am 25. August.

Anders Stokholm an einer Grossratssitzung in der Frauenfelder Rüegerholzhalle. Bild: Andrea Stalder (10. November 2021)

Einer der wichtigsten nationalen Verbände steht bald unter Frauenfelder Führung. Anders Stokholm soll neuer Präsident des Schweizerischen Städteverbands (SSV) werden. Der SSV-Vorstand hat den Frauenfelder Stadtpräsidenten, der für die FDP auch im Grossen Rat politisiert, für die Nachfolge von Kurt Fluri nominiert. Die Wahl erfolgt am 25. August am Städtetag in Basel. FDP-Nationalrat Fluri gab das Solothurner Stadtpräsidium 2021 nach 28 Amtsjahren ab. Deshalb erfolgt nun auch die Demission als SSV-Präsident.

Kurt Fluri, aktuell noch amtierender Präsident des Schweizerischen Städteverbands. Bild: Hanspeter Bärtschi (SZ)

Seit 1996 sass Kurt Fluri im Vorstand des Verbandes, seit 2013 präsidierte er ihn. Es habe beim SSV Tradition, Präsidien zu haben, welche mittelgrosse Städte vertreten. Vor Fluri hatte der Aarauer Stapi Marcel Guignard das Amt inne. Fluri sagt:

«Stokholm ist für den Verband ein Glücksfall.»

Das liege an der breiten politischen und beruflichen Erfahrung des Frauenfelder Stadtpräsidenten. Zudem sei Stokholm als Vizepräsident des Metropolitanraums Zürich bestens vernetzt im grössten Schweizer Wirtschaftsraum. Stokholm wirkte bislang nicht im SSV-Vorstand, ist aber Mitglied der SSV-Delegation im Nationalen Kulturdialog.

Zeitlicher Aufwand für das Präsidium ist überschaubar

Stokholm, der 56 Jahre alt ist, sagt, er sei positiv überrascht gewesen über die Anfrage des SSV. Das sei sicher auch ein gutes Zeichen für den Thurgau. Als SSV-Präsident werde er aber in erster Linie als Interessenvertreter der Schweizer Städte wirken. In seinen bisherigen sieben Jahren als Frauenfelder Stadtpräsident habe er auf nationaler Ebene wichtige Handlungsfelder kennen gelernt und auch Verbindungen knüpfen können, sagt Stokholm.

Von Arosa bis Zürich Der Schweizerische Städteverband setzt sich gemäss seiner Website für die Interessen der urbanen Schweiz ein. Drei Viertel der Schweizer Bevölkerung lebten in Städten und städtischen Gemeinden. In diesen urbanen Gebieten würden 84 Prozent der Wirtschaftsleistung der Schweiz erbracht. Der Verband zählt aktuell 128 Mitgliederorte. Der Vorstand und die Delegiertenversammlung (Anzahl nach Einwohnerzahl) bilden die Organe des Verbands. Einwohnermässig am grössten ist Zürich, das kleinste Mitglied ist Arosa mit knapp 3200 Einwohnern. Mitglied können Gemeinden werden, «die infolge ihrer Tradition und Entwicklung städtischen Charakter aufweisen, beispielsweise auch Kantonshauptorte». (ma)

«Inhaltliche Schwerpunkte beim SSV ergeben sich aus der Aktualität der nationalen Politik und aus den Herausforderungen für die Städte, beispielsweise die Bewältigung der Ukraine-Flüchtlinge in der Schweiz», sagt Stokholm. Man sei Teil des Verbands, wichtig sei, was «wir Städte wollen». Der zeitliche Aufwand des neuen Amts sei überschaubar, dank eines grosses Vorstands, einer gut dotierten Geschäftsstelle und fachspezifischen Sektionen des Städteverbands verteile sich die Arbeit auf viele Schulter. Er sagt:

«Das ist definitiv keine One-Man-Show.»

Wichtig für die Frauenfelder Stimmbürgerinnen und Stimmbürger: «Meine Absicht ist es, weiterhin Frauenfelder Stadtpräsident zu bleiben.» Das sagt Stokholm. Kurt Fluri war neun Jahre SSV-Präsident. Für den Vorstand sei es ein wichtiges Argument gewesen, dass mit seiner Wahl ins Präsidium Kontinuität gewährleistet sei, sagt Stokholm. Das bedeutet also nicht viel weniger, als dass Stokholm aufgrund der Unvereinbarkeit dem Frauenfelder Stadtpräsidium gegenüber einer allfälligen Wahl in den National- oder Ständerat im Oktober 2023 den Vorzug gibt.