Weinfelden Pro Natura im «Frohsinn»: So entsteht aus dem Restaurant eine Schaltzentrale für die Natur Vor rund einem Jahr hat Pro Natura Thurgau das Restaurant Frohsinn an der Wilerstrasse gekauft. Die Bauarbeiten sind nun in vollem Gange und überall wird gearbeitet. Vieles ist angedacht, wenig jedoch genau geplant. Man wolle mit der Umgebung wachsen, sagt Markus Bürgisser. Eben genau so, wie es mit einem Naturschutzgebiet auch passiert.

Markus Bürgisser, rechts am Tisch sitzend, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pro Natura Thurgau. Bald erhalten sie eigene Büros in den alten Wohnungen. Bild: Sabrina Bächi

Es ist eigentlich kein Haus. Vielmehr ist es metaphorisch gesehen ein Naturschutzgebiet. Wenn man bedenkt, dass eine kantonale Naturschutzorganisation in diesem Haus sich heimisch einrichtet, so wird dies wenige verwundern. Seit gut einem Jahr ist Pro Natura Thurgau Besitzerin des Weinfelder «Frohsinn». Die Genossenschaft hat sich aufgelöst, das Haus verkauft und das Restaurant ist sowieso schon seit längerem geschlossen. Nun werden die Räumlichkeiten den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pro Natura angepasst.

Aber eben. Wie bei einem Naturschutzgebiet darf vieles auch so wachsen, wie es eben kommt. Und an erster Stelle steht natürlich auch die Sicherheit. Das Gelände wurde ausgekundschaftet, die Mängel festgestellt und nun werden vor allem feuerschutztechnische Veränderungen angebracht, erklärt Markus Bürgisser, Geschäftsführer von Pro Natura Thurgau. «Vieles muss aus Sicherheitsgründen nachgerüstet werden, das ist fast der grösste Teil der Arbeiten.»

Die Kosten Rund 200’000 Franken kostet die Renovation und der Umbau. Mit dem Kaufpreis von 1,4 Millionen ergibt das eine Gesamtsumme von rund 1,6 Millionen Franken, die Pro Natura investiert. Inkludiert ist dabei auch der Schopf, der im hinteren Teil des Parkplatzes neu gebaut wird. «Davor hatten wir in der Bischofszeller Altstadt die Büros und in Kradolf einen Schopf mit den Arbeitsgeräten», sagt Geschäftsleiter Markus Bürgisser.

Co-Working-Space ist angedacht

Derzeit befindet sich das Haus also noch im Umbau. Aus den beiden Wohnungen oberhalb des ehemaligen Restaurants werden Büros und Aufenthaltsräume gemacht. Ein ehemaliger Sitzungsraum soll ein Co-Working-Space werden. Im ersten Stock soll es ein Schulungsraum geben. Derzeit ist er aber Arbeitsplatz der Mitarbeitenden, denn ihre Bürotüren bestehen grösstenteils noch aus Plastikwänden. Das Treppenhaus ist schwer zugänglich, überall wird gearbeitet. Das Restaurant als solches steht leer.

Im Juli 2021 haben die Genossenschafter dem Verkauf des Frohsinn an Pro Natura zugestimmt und im Restaurant auf den Entscheid angestossen. Bild: Mario Testa

«Wir haben uns entschlossen, dass wir gerne das Restaurant beibehalten wollen», sagt Bürgisser. Man suche daher Pächter, die es betreiben wollen. «Es muss vom Konzept her halt zu uns passen, aber was genau wir suchen, wissen wir noch nicht», sagt er und lächelt. Vieles haben er und sein Team angedacht, aber so ganz genau wie es am Ende aussehen soll, wissen sie nicht. «Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unorganisiert», sagt Bürgisser, «aber wir wollen es auch einfach wachsen und gedeihen lassen, nichts vorwegnehmen, Freiheiten lassen». Eben so, wie sie es bei ihrer Arbeit in Naturschutzgebieten auch tun. «Wir wollen das neue Gebiet nicht fixfertig planen, sondern auf die Umgebung eingehen», sagt er.

Jetzt schon viel belebter als in Bischofszell

Von den zahlreichen Schutzgebieten ist Bischofszell teils weit entfernt. Das sei alles umständlicher gewesen. In Weinfelden ist nun alles zentraler und beieinander. «Ich dachte, ich würde dem alten Ort mehr nachtrauern, aber es ist jetzt schon viel belebter als in Bischofszell.» Die Leute kämen auch einfach mal vorbei, das sei schön und er hofft, dass dies so bleibe. «Ich glaube, da die Leute die Räumlichkeiten hier kennen, haben sie weniger Hemmungen, einfach mal einzutreten. Das war in Bischofszell nicht so.»

Im «Frohsinn» soll also so etwas wie eine heilige Dreifaltigkeit zwischen Büro, Schulung und Gastro entstehen. Dabei bietet das Haus die Grundlage und das Team den offenen Geist, vieles aus der Situation heraus gedeihen zu lassen. Auch beim Co-Working-Space ist noch nicht sicher, ob eine Nachfrage besteht. Aber man hat ja den Platz und will ihn teilen. Der «Frohsinn» soll eine Schaltzentrale für Anliegen rund um den Naturschutz sein. Den Raum gut nutzen, teilen, im Gastrobereich biologisches Essen anbieten vielleicht.

Und: Es soll auch Platz haben für Schulklassen, die von hier aus zu Exkursionen starten oder im Schulungsraum auch mal etwas unter dem Mikroskop anschauen können. «Die Lage so nah am Bahnhof ist dafür natürlich auch sehr gut und Weinfelden als Ausgangspunkt für Exkursionen sowieso», sagt Bürgisser. «Ich fühle mich sehr wohl hier», sagt Bürgisser, lächelt und duckt sich durch eine Plastiktür.