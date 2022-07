Wasserspass «Super zum ‹Obenabecho›»: Hip-Hop-Fans am Open Air Frauenfeld suchen Abkühlung an der Copa Cabana der Murg Mehrere Tage Festivalbesuch bei sommerlichen Temperaturen: Das schreit nach einem abkühlenden Bad. In der Thur ist das wegen des Naturschutzgebietes seit einiger Zeit verboten. Dafür führt am Badeplatz an der Murg eine Brücke hinab ins kühle Nass. Auf der Suche nach der Open-Air-Frauenfeld-Badenixe des Jahres.

Geniessen das kühle Bad in der seichten Murg: Kim aus Luzern und Steffen aus der Nähe von Stuttgart. Bild: Andrea Tina Stalder

Wie Güggeli auf dem Stängeli reiht sich ein nackter Rücken an den nächsten. Bei sommerlichen Temperaturen um 25 Grad im Schatten ist der extra eingerichtete Badeplatz an der Murg bei Besucherinnen und Besuchern des Open Air Frauenfeld (OAF) beliebt. In Reih und Glied sitzen sie da, auf der Schwelle direkt neben der Brücke mit Treppe, die in der Nähe der Shuttlebus-Station beim Haupteingang in die Murg führt.

Ein älterer Mann, der soziodemografisch im Gegensatz zur blutjungen, hip-hop-hörenden Zielgruppe am OAF aus der Reihe tanzt, steigt aus dem Wasser und lallt cholerisch herum. Einige schütteln den Kopf, andere kümmert es nichts, sie entledigen sich lieber ihren Hosen und suchen Abkühlung. «Ist es kalt?», fragt jemand. «Nein, es ist chillig», lautet die Antwort.

In Reih und Glied sitzen die Badegäste auf einer Schwelle in der Murg. Bild: Andrea Tina Stalder

Auf der Suche nach der Badenixe respektive dem Badeneptun des diesjährigen Open Airs fallen die Augen auf Steffen mit seinem riesigen Löwen-Tattoo auf dem linken Oberarm. An Kopf und am Oberkörper einshampooniert legt er sich wie mit einer Liegestütze ins Wasser, wischt unter Wasser seine Achseln, seinen Kopf und taucht dann wieder auf. Auf dem Camping kostet eine Dusche zehn Franken, Steffen holt sich seine Dusche gratis. Der Badeneptun aus Balingen, einer Stadt südlich von Stuttgart, sagt:

«Hier ist es erst noch viel besser als auf dem Gelände.»

Unser als Badeneptun gekürter Festivalbesucher begibt sich einshampooniert ins Wasser. Bild: Andrea Tina Stalder

Etwas weiter stadteinwärts gleich neben der Autobahnbrücke sitzt Kim im Wasser und tunkt ihre Haare. Die inoffizielle OAF-Badenixe aus Luzern sagt:

«Wir sind drei Tage hier, da freut man sich zwischendurch auf eine Abkühlung.»

Ihre Freunde aus dem Kanton Bern feuern sie für den Schnappschuss an, spritzen mit Wasser herum, liegen selber in die Murg, die seit dem 2018 ausgesprochenen Badeverbot an der Thur als offizieller Badeort für die Festivalbesucher gilt. Grund dafür ist das Naturschutzgebiet Hau-Äuli, eines von nationaler Bedeutung, das dadurch geschützt werden soll.

Unsere inoffizielle OAF-Badenixe Kim und ihre Freunde geniessen die Abkühlung. Bild: Andrea Tina Stalder

Murg als Fluss und Murg als Ortschaft

Auf der Wiese neben dem Badeplatz an der Copa Cabana der Murg fläzen sich nach Erholung suchende Hip-Hopper für ein Mittagsschläfli in den Schatten. Das Flair ähnelt demjenigen in einer Badi. Die Frauenfelder Badi jedenfalls kann heuer nicht von OAF-Besuchern belagert werden, zumal während des Neubaus des Hallenbades auch das Freibad geschlossen bleibt. In der Murg sei es ohnehin besser, direkt neben dem Festivalgelände. Im Hintergrund dröhnen die Bässe.

Jill, Gioia, Esther und Joanna kommen aus Flums, aber nicht zum Skifahren, sondern eben zum Baden. Dass sie in der Murg sitzen, wissen sie nicht. «Bei uns gibt es auch ein Murg», bemerkt Joanna. Aber nicht ein Gewässer, sondern eine Ortschaft im Kanton St.Gallen am Walensee gelegen. Wieder etwas gelernt, also.

Posen fürs Gruppenfoto: Jill, Gioia, Esther und Joanna. Bild: Andrea Tina Stalder

Eigentlich in Richtung Bahnhof befanden sich Filip und Madiodio aus Luzern sowie Bennet aus dem deutschen Reutlingen. Nach zehn Minuten sahen sie den Badeplatz an der Murg und versenkten die Pläne, ins Stadtzentrum zu gehen, wie Filip biertrinkend erzählt. Er ergänzt:

«Ein Bad ist super zum ‹Obenabecho›.»

Filip und Madiodio aus Luzern sowie Bennet aus Reutlingen. Bild: Andrea Tina Stalder

Seine «Buddys» pflichten ihm bei, geniessen die kurze Zeit in der grünen Oase, bevor es zurück aufs staubtrockene Gelände mit dem wuselnden Geschehen geht. Genauso tun es viele andere hinauf bis in den Murg-Auen-Park oder hinunter bis zur Ara. Hauptsache es gibt eine wohltuende Abkühlung.