Wahl Städteverband wählt Frauenfelds Stadtpräsidenten Anders Stokholm zu seinem neuen Präsidenten Der Schweizerische Städteverband hat seit Donnerstag einen neuen Präsidenten. Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm löst Solothurns Stadtpräsidenten Kurt Fluri an der Spitze des wichtigen nationalen Verbands ab. Das Verdikt ist eindeutig.

Der neue Präsident und der alte: Anders Stokholm und Kurt Fluri nach der Wahl. Bild: PD

Der formelle Akt ist vollzogen. Nach der Nomination Ende Juni ist der neue Präsident des Schweizerischen Städteverbands (SSV) gekürt. Er heisst Anders Stokholm (FDP), seines Zeichens Stadtpräsident von Frauenfeld. Der 56-Jährige wurde an der SSV-Generalversammlung vom Donnerstagvormittag am ersten von zwei Tagen der Städtetagungen in Basel gewählt.

Stokholm schafft die Wahl und übernimmt damit die Nachfolge von Solothurns Stadtpräsidenten Kurt Fluri, der das Amt des wichtigen und mächtigen SSV während 28 Jahren führte. In der Mitteilung vom Donnerstagnachmittag schreibt der SSV: «Die Delegierten wählten den 56-jährigen Stokholm per Akklamation zu ihrem neuen Präsidenten.» Stokholm selbst zitiert der SSV wie folgt:

Anders Stohkolm, Stadtpräsident Frauenfeld und neuer Präsident des Schweizerischen Städteverbands (SSV). Bild: Donato Caspari

«Es freut mich sehr, künftig als Präsident des SSV zu amten.»

Er wolle den Städten auf Bundesebene mehr Gehör verschaffen. Denn sie würden eine grosse Verantwortung in den Bereichen Energiewende, wirtschaftliche Entwicklung und Demografie tragen. «Um tragfähige Lösungen in diesen und anderen Themenfeldern zu erarbeiten, braucht der Bund die Städte als enge Partner», meint Stokholm weiter.

Stokholm als Glücksfall für den SSV

Im Vorfeld der Wahl sagte Kurt Fluri gegenüber dieser Zeitung, dass Anders Stokholm für den SSV ein Glücksfall sei. Dafür verantwortlich sei Stokholms breite politische und berufliche Erfahrung, unter anderem als Vizepräsident des Metropolitanraums Zürich, dem grössten Schweizer Wirtschaftsraum.

Stokholm seinerseits, bestehendes SSV-Mitglied, aber bisher nicht Teil des Vorstandes, bezeichnet das Präsidium definitiv nicht als One-Man-Show. Der zeitliche Aufwand sei dank eines grossen Vorstands, einer gut aufgestellten Geschäftsstelle und fachspezifischer SSV-Sektionen überschaubar. Sorgen muss sich die Frauenfelder Bevölkerung also keine machen. «Meine Absicht ist es, weiterhin Frauenfelder Stadtpräsident zu bleiben», sagte Stokholm nach der Nomination auf Anfrage. Im November nahm Frauenfeld die Unvereinbarkeit des Stadtpräsidiums mit einem Mandat innerhalb der Vereinigten Bundesversammlung an. Damit gibt der 56-Jährige dem Frauenfelder Stadtpräsidium gegenüber einer allfälligen Wahl in den National- oder Ständerat im Oktober 2023 den Vorzug.

Von Arosa bis Zürich

Der SSV setzt sich gemäss seiner Website für die Interessen der urbanen Schweiz ein. Drei Viertel der Schweizer Bevölkerung leben in Städten und städtischen Gemeinden. In diesen urbanen Gebieten würden 84 Prozent der Wirtschaftsleistung der Schweiz erbracht. Der Verband zählt aktuell 128 Mitgliederorte. Der Vorstand und die Delegiertenversammlung (Anzahl nach Einwohnerzahl) bilden die Organe des Verbands. Einwohnermässig am grössten ist Zürich, das kleinste Mitglied ist Arosa mit knapp 3200 Einwohnern. Mitglied können Gemeinden werden, «die infolge ihrer Tradition und Entwicklung städtischen Charakter aufweisen, beispielsweise auch Kantonshauptorte».