Vogelschutz Damit Vögeln die Zukunft nicht verbaut wird: Das Gebäudebrüterinventar der Stadt Frauenfeld ist erfolgreich gestartet Es funktioniert: Die Stadt und der Natur- und Vogelschutzverein Frauenfeld ziehen Bilanz zum Inventar, das Standorte von Mauer- und Alpenseglern, Mehl- und Rauchschwalben, Turmfalken und -dohlen sowie Schleiereulen listet. Weil Hausbesitzer stärker sensibilisiert seien, könnten bei Bauvorhaben aktiv Schutzmassnahmen geplant werden.

Hauruck-Übungen haben ein Ende. Dem städtischen Gebäudebrüterinventar sei Dank. Das bestätigen Christian Beerli und Daniel Schöpfer. Beerli ist Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Frauenfeld (NVVF), während Schöpfer als Sachbearbeiter Natur und Landschaft beim städtischen Amt für Hochbau und Stadtplanung wirkt.

Hauruck-Übungen gab es in der Zeit, als das besagte Vogelinventar noch nicht existierte, regelmässig. Wenn ein Hausbesitzer zu spät merkte, dass bei ihm Gebäudebrüter nisten, musste es schnell gehen. Dann musste Beerli mit seinem Verein ausrücken. Es galt, schnell Lösungen zu finden. Denn Gebäudebrüter dürfen in ihrem Brutgeschäft nicht gestört werden. Das ist gesetzlich verankert, auf Bundes- wie auch auf kantonaler Ebene.

«In Sachen Gebäudebrüter ist Frauenfeld jetzt gut aufgestellt.»

Das sagt Beerli. Man müsse darauf achten, dass dies auch so bleibe. Dass die Kantonshauptstadt nun einen noch besseren Umgang mit Vögeln pflegt, liegt auch am besagten Gebäudebrüterinventar. Damit könne man nun Arten wie Mauer- und Alpensegler, Mehl- und Rauchschwalben, Turmfalken und -dohlen sowie Schleiereulen gezielt schützen und fördern, sagt Schöpfer. Damit einher gehe die Sensibilisierung von Hausbesitzern bei Um- oder Neubauvorhaben. Bei grösseren Bauprojekten könnten so auch weitergehende Massnahmen aktiv geplant werden.

20 Helfer haben 2200 Gebäude überprüft

Mit dem Hintergrund, dass Mehlschwalben seit Anfang 2017 im Thurgau ganzjährig geschützt sind, trat der NVVF im Herbst 2017 mit der Anfrage an den Stadtrat, ob man in Zusammenarbeit mit dem Verein bereit sei, ein Gebäudebrüterinventar zu erstellen. Die Antwort des Stadtrats war positiv. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Gemeinden für einen umfassenden Schutz von Gebäudebrütern während der Brutzeit gesetzlich in der Pflicht stehen. Am zweijährigen Monitoring, fachlich geleitet vom Pfyner Biologen Mathis Müller, nahmen 2018 und 2019 20 Helferinnen und Helfer des NVVF teil. Sie überprüften 2200 Gebäude auf Stadtgebiet – und das zwei- bis dreimal pro Jahr. So kamen rund 100 Niststandorte zusammen, die nun im Inventar abgelegt sind. Ein Drittel sind Standorte mit künstlichen Nisthilfen.

Schutz und Förderung als Ziel Das Frauenfelder Amt für Hochbau und Stadtplanung hat das Merkblatt «Bauen mit Gebäudebrütern» erstellt, das auf den Schutz und die Förderung von Gebäudebrütern abzielt. Das Merkblatt kann auf www.frauenfeld.ch heruntergeladen und auf dem Amt während der Bürozeiten bezogen werden. Bei Renovationen, Abrissen oder Neubauten gilt es Abklärungen zu treffen mittels Gebäudebrüterinventar, das ebenfalls online verfügbar und auf dem Amt einsehbar ist. Falls ein Standort im Inventar eingetragen ist, soll man sich frühzeitig mit Daniel Schöpfer (daniel.schoepfer@stadtfrauenfeld.ch, 052 724 52 82) in Verbindung setzen, damit Lösungen gefunden werden können. Schöpfer ist auch Ansprechperson, was künstliche Nisthilfen an Neubauten betrifft. (ma)

Der zuständige Stadtrat Andreas Elliker windet Beerli und dem NVVF ein Kränzchen für die ehrenamtliche Arbeit. Beerli sagt:

«Da wurden von uns sicher über 1000 Stunden investiert.»

Sie hätten diese Arbeit im Sinne des Vogelschutzes aber gerne gemacht. Denn das Gebäudebrüterinventar sei ein Erfolg, freut sich Beerli. Mit der Erstellung von hohen Gebäuden im Siedlungsraum habe der Mensch den typischen Felsenbrüter neue Lebensräume erschaffen, die es nun auch zu erhalten und schützen gelte. Zum Beispiel brüten in der Schweiz 80 Prozent der Alpensegler an Gebäuden.

Stadt unterstützt Vogelschutz mit 5000 Franken jährlich

Stadtrat Elliker spricht vom Gleichgewicht zwischen Artenschutz und Grundeigentümerinteressen. So oder so schätze der Stadtrat die wertvolle Arbeit des NVVF. Indiz dafür sei auch der Umstand, dass der Stadtrat den Verein jährlich mit bis zu 5000 Franken unterstütze, damit man Material kaufen könne, etwa für Nistkästen oder Kotbretter, und für das Mieten von Hebebühnen, um diese Massnahmen an Hauswänden installieren zu können.