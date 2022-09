Verkehr «Suche nach bestmöglichen Lösungen»: Stadtrat Frauenfeld beantwortet kritischen Vorstoss aus dem Gemeinderat zu Verkehrsführungen bei Baustellen Der Fuss- und Veloverkehr gehe immer wieder vergessen. Mit dieser Kritik reichte der Frauenfelder Gemeinderat Roman Fischer (Grüne) eine Einfache Anfrage zu Verkehrsführungen bei städtischen Baustellen ein. Jetzt liegt die Beantwortung des Stadtrates vor, mit Erklärungen und teilweisen Eingeständnissen.

Abschrankung an einer ehemaligen Baustelle an der Kreuzung Brotegg- und Generalweberstrasse. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld, 12. August 2018)

Vorstösse von Roman Fischer haben es in sich. Der Grünen-Gemeinderat hat im Juni eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Verkehrsführung bei Baustellen entlang der Bahnhofstrasse» eingereicht. Jetzt liegt die Beantwortung des Stadtrates vor, die ganze fünf Seiten umfasst und detaillierte Informationen über Verkehrsführungen bei Baustellen auf dem Stadtgebiet enthält, aber auch Grundsätzliches darüber zu Tage bringt. Denn detailliert war auch der Vorstoss von Fischer, der zwar sechs Fragen stellte, diese jedoch mit etlichen unterkategorisierten Fragen anreicherte.

Roman Fischer, Gemeinderat Grüne. Bild: PD

Grundsätzlich werden Strassenbaustellen bei der Stadt vom Amt für Tiefbau und Verkehr (ATV) an Koordinationssitzungen mit allen Projektbeteiligten durchgeführt. Der Stadtrat schreibt in seiner Beantwortung, dass an diesen Sitzungen mit den beteiligten Organisationen wie dem kantonalen Tiefbauamt oder Thurplus die anstehenden Bauarbeiten koordiniert und die Verkehrsführung während der Bauarbeiten abgesprochen und festgelegt werden. Und weiter:

«Das ATV schenkt bei Baustellen der Sicherheit und dem Schutz von Arbeitenden und Verkehrsteilnehmenden grosse Beachtung.»

Die Verantwortung über die Sicherheit bei Baustellen allerdings liege grundsätzlich bei Werkeigentümern beziehungsweise der Bauherrschaft, die jeweils eine entsprechende Verkehrssignalisation einrichten und sicherstellen, wobei bei Kantonsstrassen üblicherweise die kantonale Behörden übernehmen.

Umsetzung für Langsamverkehr noch nicht abgeschlossen

Die im Vorstoss bemängelten Baustellen entlang der Bahnhofstrasse, bei der Einmündung in die Kehlhofstrasse, bei der Laubgasse und in der Nähe des Bahnhofes seien Teil des Fuss- und Veloverkehrskonzepts zur Mobilität 2030, das der Stadtrat im Mai 2020 verabschiedet hat. Er erläutert:

«Aufgrund der Vernehmlassung wurde dem Fussverkehr noch mehr Gewicht gegeben.»

Mit dem Gesamtbild 2040 bleibe das Kernziel, komfortabel mit dem Velo oder zu Fuss in Frauenfeld unterwegs zu sein. Die Umsetzung sei bereits in Gang, jedoch sei diese noch nicht abgeschlossen.

Bemängelte Punkte entlang der Bahnhofstrasse Frauenfeld Gemäss Vorstoss von Gemeinderat Roman Fischer (Grüne)

Im Folgenden geht der Stadtrat in seiner Beantwortung auf die insgesamt 16 Teilfragen ein. Bei einzelnen Antworten liefert er Erklärungen, teilweise auch Eingeständnisse. So etwa sei bei der Baustelle bei der Erchingerstrasse für Velofahrende Richtung Bahnhofstrasse im Nachhinein die Sicherheitslinie verlängert worden, was das frühzeitige Einspuren des motorisierten Verkehrs Richtung Zürcherstrasse unterbindet. Auch bei der Anbindung an den noch unvollendeten Regionalen Radweg bei der Sulacker-/Ziegeleistrasse sei nach Einwand des Fragestellers nachträglich ein Umleitungsschild gestellt worden.

Im westlichen Teil der Bahnhofstrasse bei der Schule Ergaten etwa sei vom verantwortlichen kantonalen Tiefbauamt ein Teil des Kreisels entlastet worden, um die Sicherheit an der Kreuzung zu gewährleisten und vom dortigen Durchgangsverkehr zu entlasten. Keine Angaben macht der Stadtrat etwa zur Frage nach Verkehrsteilnehmenden, welche die gesperrte Fahrtrichtung ignorieren. Er schreibt:

«Dazu gibt es keine Untersuchungen der Beteiligten.»

Grundsätzlich zielten Stadt und Kanton als Beteiligte darauf ab, mit Rücksicht auf die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmenden die beste Lösung zu suchen und festzulegen, was der Stadtrat den Beteiligten auch attestiert. «Entscheidend für die Wahl der Lösung richtet sich nach der Machbarkeit sowie der Zweck- und Verhältnismässigkeit», teilt der Stadtrat mit.

Trotzdem sei auf Hinweis des ATV im Nachhinein noch eine Einbahn für den Veloverkehr geöffnet worden. Nicht immer aber seien alle Unterhaltsarbeiten plan- und vorhersehbar. Notfallmässige Strassen- und Werkleitungssanierungen könnten zu Einschränkungen führen. Der Stadtrat meint: «Diese Baustellen und insbesondere die Einschränkungen sind jedoch meistens von kurzer Dauer.»