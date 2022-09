Verhandlung Die Tote von Zezikon: Bezirksgericht Frauenfeld spricht Komplizen der Störung des Totenfriedens schuldig Sie wickelten auf Geheiss ihres damaligen Kollegen und Hauptangeklagten den toten Körper von Isabela T. in einen Teppich und brachten ihn in einen Waldstück bei Zezikon, um ihn dort abzulegen. Deswegen spricht das Bezirksgericht Frauenfeld einen 41- und einen 53-Jährigen der Störung des Totenfriedens schuldig.

In diesem Waldstück bei Zezikon wurde im Januar 2018 der leblose Körper von Isabela T. gefunden. Bild: Mario Testa (30. Januar 2018)

«Ich kann nicht akzeptieren, dass sie nicht mehr da ist.» Das sagt die Mutter von Isabela T. am Mittwochmittag kurz vor der Urteilsverkündung. Ihre damals 20-jährige Tochter wurde am 25. Januar 2018 in einem Waldstück bei Zezikon in der Gemeinde Affeltrangen gefunden. Der leblose Körper war in einen Teppich eingewickelt.

Die Eltern der Toten sind zugegen, als es vor Bezirksgericht Frauenfeld um die Komplizen des Hauptangeklagten geht. Das Bezirksgericht hatte ihn im Mai 2021 wegen Störung des Totenfriedens und einer Vergewaltigung einer 19-Jährigen schuldiggesprochen, die er im Sommer 2019 in Chur begangen hatte. Nebst Schadenersatz und Genugtuung an die Eltern von Isabela T. kassierte der zum Tatzeitpunkt 36-jährige Niederländer mit venezolanischen Wurzeln eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten sowie einen Landesverweis von zehn Jahren. Das Urteil des Thurgauer Obergerichts steht noch aus.

Mutter der Toten konfrontiert die Angeklagten

Die Eltern der Toten wirken äusserlich gefasst an diesem Vormittag. Die beiden Komplizen des Hauptangeklagten sind selber auch Väter. Die Mutter fragt sie vor Gericht, was diese tun würden, wenn jemand ihren Kindern das antäte, was Isabela T. widerfahren sei.

«Es tut mir leid.»

Vorsitzende Richterin: Vizebezirksgerichtspräsidentin Irene Herzog. Bild: Andrea Stalder

Das bringt der heute 53-jährige Angeklagte heraus. Er faltet seine Hände. Sein 41-jähriger Kompagnon entschuldigt sich ebenfalls. Dann senkt er den Kopf. Was sie Isabela T. angetan hatten, haben beide gestanden.

Vor Gericht geht es nur noch um die Fragen, ob der Tatbestand der Störung des Totenfriedens erfüllt ist oder nicht. Denn bei allen drei Tatbeteiligten liessen sich die Vorwürfe der vorsätzlichen Tötung und der Unterlassung von Nothilfe nicht erhärten, weil die Rechtsmedizin keine Hinweise auf Fremdeinwirkung fand, die zum Tod von Isabela T. hätte führen können.

Insgesamt 4800 Franken Genugtuung für die Eltern

Beide Angeklagten werden schuldig gesprochen. Der 53-Jährige kassiert nebst einer Busse von 2400 Franken eine bedingte Geldstrafe von 290 Tagessätzen à 100 Franken. Beim 41-Jährigen spricht das Gericht eine bedingte Geldstrafe von 250 Tagessätzen à 100 Franken aus, dazu eine Busse über 2200 Franken.

Weiter verfügt das Gericht die Zahlung einer Genugtuung an die Eltern von 2400 Franken pro Angeklagtem. Zudem müssen die Angeklagten die Verfahrens- und Untersuchungskosten (50'000 Franken respektive 37'000 Franken), die Kosten ihrer Anwälte (27'000 Franken respektive 25'000 Franken) sowie die Kosten des elterlichen Rechtsbeistands übernehmen.

Das Bezirksgericht Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Richterin Herzog führt bei der Urteilsbegründung verschiedene strafmindernde Gründe zu Gunsten der beiden Angeklagten ins Feld, unter anderem die Geständnisse oder die glaubhafte Reue.

Der jüngere Angeklagte kehrt noch dieses Jahr nach Italien zurück, seine Frau und sein Sohn begleiten ihn. Dort will er sich eine neue Existenz aufbauen. Er habe kein Problem mehr mit Alkohol und Drogen, sagt er und:

«Meine Familie ist mein Fundament.»

Der ältere Angeklagte hat sei der Verhaftung nichts mehr konsumiert – er war während der Tatzeit schwer abhängig von Koks und Alkohol. Er lebt mit seiner Freundin in stabilen Verhältnissen und ist guten Mutes, dass er bald eine unbefristete Festanstellung in einem Altersheim bekommt.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.