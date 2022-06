Verhandlung «Das ist halt so passiert»: Vorbestrafter Mann wird wegen mehrfachen Raubes des Landes verwiesen Ein 22-Jähriger raubte mit einem Kollegen Betrunkene aus und musste sich deswegen vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verantworten. Der Algerier wird nun für zehn Jahre des Landes verwiesen. Seine Busse werde er nicht zahlen können, erklärt er dem Richter.

Eingang zum Bezirksgericht Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

«Ich hatte Hunger und wollte mir mit dem Geld etwas zu Essen kaufen», sagt der vorbestrafte Täter beim Prozess im abgekürzten Verfahren über sein Motiv. Er war des mehrfachen Raubes, des mehrfachen teilweise geringfügigen Diebstahls, des Hausfriedensbruchs sowie des geringfügigen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage angeklagt. Drei der vier Straftaten beging er mit Kollegen. Dass er von einem Segelboot in Romanshorn Sachen im Wert von 500 Franken mitgehen liess, sei nicht geplant gewesen. «Mein Ziel war es, eine Unterkunft zu finden, wo ich die Nacht verbringen konnte». Vom Richter gefragt, warum er aus dem Boot Dinge wie ein Radio, ein Fernglas und ein paar Bootsschuhe stahl, zuckte der Beschuldigte lediglich mit den Schultern:

«Das ist halt so passiert.»

Alle Straftaten, deren der Bauarbeiter angeklagt war, verübte er im Oktober 2021, die Raubüberfälle sogar am selben Tag. Dabei gingen der Mann und sein Kollege immer gleich vor. Sie spähten im Zug stark betrunkene Männer aus, folgten einem Schaffhauser nach Hause, und einem Reisenden zum Billettautomaten in Berlingen. Dort raubten sie die Männer aus, nachdem sie handgreiflich wurden. Während die Beute – 154 Franken in bar sowie einige Kreditkarten und Ausweise – gering ausfiel, waren es die Konsequenzen, die sich aus der Tat für den Mann ergaben, nicht. Denn Raub ist eine Katalogtat und wird bei Ausländern, die keinen persönlichen Härtefall, wie eine starke Verwurzelung in der Schweiz geltend machen können, zwingend mit Landesverweis bestraft. Der Mann versuchte auch erst gar nicht, das Urteil anzufechten. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt erklärte er, dass er die Fehler gemacht habe und nun dafür geradestehen werde.

Kein Geld für die Busse vorhanden

Das Urteil lautet auf 17 Monate Freiheitsstrafe. Davon werden zehn Monate unter Ansetzung einer Probezeit von fünf Jahren aufgeschoben und sieben Monate vollzogen. Angerechnet an die Haftstrafe wurden dem Mann 136 Tage Untersuchungshaft sowie die Tage im vorzeitigen Strafvollzug. Auch hat er eine Busse von 500 Franken zu bezahlen oder alternativ fünf Tage Haft abzusitzen. Hinzu kommen noch über 14’000 Franken an Kosten für den amtlichen Verteidiger, die der Räuber zurückzahlen muss, falls es ihm irgendwann seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben sollten. Dass dies wohl eher nie sein werde, machte der junge Mann allerdings mehr als deutlich. «Ich bin mit den 500 Franken Busse einverstanden, kann sie aber nicht bezahlen, da ich nicht so viel Geld habe», erklärte er dem Richter, worauf dieser trocken antwortete: «Das ist dann ein anderes Problem».