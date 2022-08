Unterhaltung Sandwürmer, Flugzeuge und Waffeln: Das Open-Air-Kino Frauenfeld startete am Samstagabend Rund 75 Gäste besuchten am Samstagabend das Open-Air-Kino Frauenfeld. «Dune» ist Science-Fiction-Film von Regisseur Denis Villeneuv. Noch bis Freitag werden Filme im Innenhof des Staatsarchivs gezeigt.

Blick auf die Leinwand im Open-Air-Kino Frauenfeld. Bild: Manuela Olgiati

Die Stimmung im Innenhof des Staatsarchivs am Samstagabend war einzigartig. Rund 75 Besucherinnen und Besucher kamen ins Open-Air-Kino und sahen sich den Science-Fiction-Film «Dune» am. Es ist eine Heldenreise über zweieinhalb Stunden. Regisseur Denis Villeneuve füllt mit dem Film eine Lücke im Gegenwartskino: Eine Adaption des gleichnamigen Science-Fiction-Klassikers von Frank Herbert aus dem Jahr 1965.

«Eigentlich mag ich diese Filmart nicht, doch meinem Mann zuliebe kam ich mit ins Freiluftkino.»

Das sagt Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler Weber, die unter den Gästen weilt. Die Geschichte spielt im Jahr 10191. In der fernen Zukunft übernimmt das Königshaus Atreides die Herrschaft auf dem Wüstenplaneten Arrakis. Im Grunde handelt es sich um einen Krieg, indem nicht Rohstoff im herkömmlichen Sinn gemeint ist, sondern «Space». Diese Substanz gibt es nur in der Dünenwelt, wo riesige Sandwürmer die Vorräte verteidigen.

Ein Besucher lobt die aufwendige Technik. Die Landung eines Raumschiffes in allen technischen Einzelheiten und die grossartigen Landschaftsaufnahmen beeindruckten ihn. Da kämpfen sich zwei Menschen eine Düne hoch, während in Realität hoch am Himmel Flugzeuge passieren und andere Reiseziele ansteuern.

Mit der Zeit wird es auf den Sitzen frisch, Zuschauer halten warme Decken bereit, schlagen die Kapuze hoch. In der Pause gibt es Drinks, Flammkuchen und Waffeln. Der Auftrag in Dune erweist sich als tödliche Falle, was dramatische Ereignisse in Gang setzt, in Folge derer Thronfolger Paul Atreides nach seiner Bestimmung sucht. Dabei spielen die indigenen Bewohner des Wüstenplaneten eine wichtige Rolle. Doch Paul muss sich erst noch klar werden, ob er dieser ist, der den Planeten retten kann. Ein Besucher bemerkt ganz am Schluss: «Es geht um Macht, Religion und Ökologie.» Noch bis Freitag sind Filme im Open-Air-Kino zu sehen. Hinter dem Anlass stehen die Frauenfelder Filmfreundinnen, die auch das Cinema Luna betreiben. OK-Chef Marco Keller sagt: «Uns ist die Vielfalt wichtig.»