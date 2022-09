Unterhaltung «Ohne Hilfe hätten wir uns das nicht leisten können»: Einblick ins neue Studio des Frauenfelder Spitalradios Vor rund zwei Jahren hat der Verein Radio S seinen neuen Standort bezogen. Nun wird aus dem Untergeschoss des Frauenfelder Spitals Radio gesendet. Bislang war wegen der Pandemie kein öffentlicher Blick ins Studio möglich. Vereinspräsidentin Nina Gräub hat der TZ nun einen Augenschein ermöglicht.

Nina Gräub am Mikrofon, im Hintergrund das Logo des Vereins Radio S. Bild: Janine Bollhalder

«Es ist mehr, als wir uns erträumt haben», sagt Nina Gräub, Präsidentin des Vereins Radio S. Das S steht für Spital und in dessen Untergeschoss befindet sich das neue Sendestudio. Nach Abriss des alten Bettenturms des Spitals Frauenfeld zog das Team von der obersten in die unterste Etage. Anstatt Fernsicht haben die Radiomacher jetzt deutlich mehr Platz und einen separaten Technikraum. Und, was Gräub besonders freut, neue Ausrüstung.

Hier werden die Sendungen von Radio S produziert. Bild: Janine Bollhalder

Ins neue Studio ist der Verein zwar schon vor zwei Jahren gezogen, aber wegen der Pandemie kann er die Türen erst jetzt für Besucher öffnen. «Wir träumen von einem Tag der offenen Tür für die Öffentlichkeit, aber das muss wohl noch etwas warten», sagt Gräub. Erst kürzlich durften allerdings die Sponsoren und Unterstützer von Radio S bereits einen Blick hinter die Kulissen werfen. Inklusive eines Apéros war das ein kleines Dankeschön, denn wie die Vereinspräsidentin sagt:

«Das neue Studio hätten wir uns ohne ihre Hilfe nicht leisten können.»

Neue Ausrüstung nach über 40 Jahren

Um ins Studio zu gelangen, geht es mit dem Lift zwei Etagen unter die Erdoberfläche. Das Radiostudio liegt an einem verzweigten, unterirdischen Wegnetz. Nur wer über eine Zugangskarte verfügt, kommt überhaupt in diesen Bereich des Spitals. Auf einem Tisch stehen mehrere Monitore, Mikrofone und Mischpulte. Im Hintergrund spielt die Musik, die von einer Musikdatenbank stammt, welche sich verschiedene Spitalradios teilen. Gräub erzählt:

Über 1000 CDs stehen im Gestell an der Wand. Bild: Janine Bollhalder

«Vor der Umstellung auf das neue Radio-Equipment haben wir die Musik von den über 1000 CDs aus dem Regal und einer veralteten Datenbank bezogen.»

Zur modernen Ausrüstung ist das Radio-S-Team durch Zufall gekommen. Ein anderes Radio ist umgezogen und suchte neue Besitzer für seine Ausstattung am ehemaligen Standort. «Nebst einem Innerschweizer Schulradio bekamen wir dann einen Teil des Equipments», erzählt Gräub. 69'000 Franken musste der Verein für die Ausrüstung und den Umzug stemmen – das hat nur dank der Hilfe von Sponsoren und Unterstützern geklappt. Dazu kamen 15'000 Franken für neue Mischpulte, bezahlt durch den Erlös aus dem Weihnachtsmarktgeschäft des Lions Club.

Die Technikausrüstung hat einen separaten Raum erhalten. Bild: Janine Bollhalder

Das Radio S hat seine erste Sendung im Jahr 1979 gemacht, damals noch unter der Leitung der Vereinsmitgründer Albert Bargetzi, Eugen Ettlin, Kurt Küffer und Felix Walker. Sechs Jahre später verlieh die Stadt Frauenfeld dem Verein den Anerkennungspreis. Radio S bespielt nebst dem Spital Frauenfeld seit vier Jahren die gesamte Spital Thurgau AG. Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Park und der Alterssiedlung Reutenen können ebenfalls Musik und Programm von Radio S hören. Die Sendung kann man inzwischen auch über das Internet abrufen.

Das-Radio-Team zählt 23 Aktiv- und 36 Passivmitglieder. Die Aktivmitglieder machen Radiosendungen, die Passivmitglieder agieren im Hintergrund. Es gibt ein Technikteam, das für den reibungslosen Ablauf zuständig ist. «Allerdings fehlt uns da derzeit ein Mitglied», erzählt Gräub. Alle Vereinsmitglieder verrichten die Arbeit ehrenamtlich und verfolgen die Einstellung, die Patientinnen und Patienten im oftmals tristen Spitalalltag aufzuheitern. Gräub ist durch ihren Mann, er ist seit 30 Jahren mit dabei, zum Verein gekommen und nun seit 19 Jahren Mitglied. Beruflich arbeitet sie als Filialleiterin einer Buchhandlung.

«Die Arbeit im Radio S ist für mich ein wichtiges Hobby.»