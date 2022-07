Ukraine-krieg Wenn Willkommenskultur missverstanden wird: Die Sozialen Dienste Frauenfeld über den Umgang mit Ukraine-Flüchtlingen und deren Gastfamilien Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Fallzahlen bei der Frauenfelder Sozialhilfe um 25 Prozent gestiegen. Das führte dazu, dass bei den Sozialen Diensten der Stadt eine Aufstockung um 210 Stellenprozent nötig wurde. Herausfordernd für die Stadtangestellten ist, dass seitens der Ukraine-Flüchtlinge und deren Gastfamilien in vielen Belangen oft eine falsche Erwartungshaltung besteht.

Eine Ukrainerin Mitte Mai an einem Informationsanlass der Freien Schule Frauenfeld, die Deutschkurse anbietet. Bild: Reto Martin

Krieg ist nie schön – und sorgt vor allem für viele Umtriebe. Das merken die Mitarbeitenden der Sozialen Dienste der Stadt Frauenfeld seit Beginn des Ukraine-Kriegs respektive seit Ukrainerinnen und Ukrainer vor dem Angriff Russlands flüchten. Denn sehr schnell ist auch die Abteilung Sozialhilfe, Beratung, Asyl ins Spiel gekommen, die Simon Stark leitet. Die Belastung sei stark gestiegen. Ukrainerinnen und Ukrainer respektive deren Gastfamilien hätten viele Fragen, die es am Schalter oder telefonisch zu beantworten gelte. Proaktiv hat die Stadt bis vor den Sommerferien zu drei Informationsveranstaltungen für Gastfamilien eingeladen. Diese seien jedes Mal gut bis sehr gut besucht gewesen, sagt Stadträtin Barbara Dätwyler Weber, die dem Departement für Gesellschaft und Soziales vorsteht.

Barbara Dätwyler Weber, Stadträtin Departement Gesellschaft und Soziales. Bild: Tobias Garcia

«Fakt ist aber: Gerade seitens Gastfamilien ist das oftmals der erste Kontakt mit der Sozialhilfe.»

Es herrsche Unsicherheit, was Sozialhilfe leisten könne und wie sie funktioniere. Dadurch seien auch nicht selten die Erwartungshaltungen falsch, stellt die Stadträtin fest.

Gemäss Zuteilung des Kantons muss die Stadt Frauenfeld 180 Ukrainerinnen und Ukrainer aufnehmen. Aktuell sind es deren 160, weil es auch immer wieder Personen gibt, die bereits wieder in die Heimat zurückkehren. Der grösste Teil der Ukrainer in Frauenfeld kommt bei rund 50 Gastfamilien unter. Diese bieten ihr zeitlich befristetes oder unbefristetes Obdach an. Sobald die Unterkunft bei einer Gastfamilie ausläuft, stehen die Sozialen Dienste in der Pflicht, eine Unterkunft zu organisieren.

«Ansätze sind für alle genau gleich»

550 Franken pro Monat sind nicht viel. Das ist klar. Ungefähr diese Summe erhalten Menschen im Asylbereich, die in Frauenfeld Sozialhilfe beziehen. Das sind von Gesetzes wegen 30 Prozent weniger als für Personen mit B-/C-Ausweis oder Schweizer Nationalität. Die besagten 550 Franken im Monat müssen für Handy, Kleider, Essen oder auch Freizeitaktivitäten reichen: der sogenannte Grundbedarf. Die medizinische Versorgung und die Wohnungsmiete inklusive Nebenkosten übernimmt die öffentliche Hand zusätzlich.

Simon Stark, Abteilungsleiter Sozialhilfe, Beratung, Asyl. Bild: Mathias Frei

«Ob Flüchtling aus Afghanistan oder aus der Ukraine: Die Ansätze sind für alle genau gleich.»

Das sagt Simon Stark. Gleiche Rechte, aber auch gleiche Pflichten, die für alle gelten. Zu den Pflichten für Personen, die Sozialhilfe beantragen, gehört auch die Offenlegung der finanziellen Verhältnisse. Und das sorgt mittlerweile für Irritationen, bei Ukraine-Flüchtlinge und Gastfamilien gleichermassen, die sich dieser Pflicht manchmal nicht bewusst sind. Denn grundsätzlich gilt, dass jemand keine Unterstützung erhält, wenn Vermögen und/oder ein regelmässiges Einkommen (auch Renten) vorhanden ist. Zudem stehen, bevor die öffentliche Hand zahlt, auch engste Verwandte in der Unterstützungspflicht. Und wer dann Sozialhilfe bezieht, ist auch verpflichtet, die Notlage aktiv zu reduzieren.

Sozialhilfe in der Stadt Frauenfeld Anzahl Fälle in Bearbeitung bei den Sozialen Diensten Anzahl Fälle Per Ende Februar 2022 (vor Beginn der Ukraine-Flüchtlingswelle) 365 Per 15.Juli 2022 460

Am Anfang unbürokratisch, nun wieder tiefere Abklärungen

Stark sagt, die Willkommenskultur gegenüber den Ukraine-Flüchtlingen sei grundsätzlich grossartig.

«Aber das kann teils auch falsche Signale senden, zum Beispiel dass alles gratis ist in der Schweiz.»

Die Sozialen Dienste Frauenfeld an der Rheinstrasse 6. Bild: Andrea Stalder

So konnten Menschen mit ukrainischem Pass beispielsweise bis Ende Mai kostenlos den ÖV in der Schweiz benutzen. Klar, dass das auch bei Menschen im Asylbereich aus anderen Ländern zu Irritationen führen kann. Wieso die und wir nicht? Stark sagt, die Ursache für die Notlage spiele keine Rolle. Wie auch die Herkunft keine Rolle spielt. Dazu sagt Stadträtin Dätwyler Weber als politische Entscheidungsträgerin: «Unser Grundsatz ist, dass wir alle gleich behandeln.» Zu Beginn des Ukraine-Flüchtlingsstroms habe man schnell und unbürokratisch gehandelt, sagt Stark. Das sei richtig gewesen. Mittlerweile gehen Stark und sein Team etwa bei der Abklärung der Vermögensverhältnisse in die Tiefe, die üblich ist. So kommt es dann auch vor, dass bestehende Einkommens- oder Vermögensverhältnisse mit den Beiträgen verrechnet werden. Das führt dazu, dass Personen einen tieferen Grundbedarf ausbezahlt bekommen.

Bund zahlt neu Geld für Deutschkurse Der Stadt Frauenfeld ist die Integration von Menschen im Asylbereich stets ein grosses Anliegen. Je nach Zuweiser werden für Absolventen die Kosten der städtischen Deutschkurse vollumfänglich übernommen. Ob der Bund über die Kantone auch für Personen mit Schutzstatus S (aktuell Ukrainerinnen und Ukrainer) Aufwände für die Integration übernimmt, war bis vor kurzem unklar. Der Departement für Gesellschaft und Soziales indes hatte schon vor zwei Monaten entschieden, für Ukraine-Flüchtlinge, die Sozialhilfe in Frauenfeld beziehen, einen Beitrag von 50 Franken pro Monat und Person für Kopierkosten zu entrichten, wenn diese Deutschkurse bei privaten Anbietern wie der Freien Schule Frauenfeld besuchen. Neu zahlt nun der Bund maximal 3000 Franken pro Jahr an Menschen mit Schutzstatus S für Integrationsmassnahmen. Das gilt für Erwachsene. Jugendlichen von 16 bis 18 stehen kostenlose Integrationskurse des Kantons zur Verfügung. Unter 16 Jahren kommt man in eine Integrationsklasse der entsprechenden Schulgemeinde. Die Stadt Frauenfeld ist nun dabei, die Kapazitäten für die Deutschkursangebote nach den Sommerferien hochzufahren. Dabei gebe es zwei Herausforderungen, sagt die zuständige Stadträtin Barbara Dätwyler Weber: die Verfügbarkeit von qualifizierten Lehrpersonen und die Verfügbarkeit von Kursräumlichkeiten. (ma)

Aufstockung von insgesamt 210 Stellenprozenten nötig

Ein anderer, nicht minder wichtiger Aspekt ist die stark gestiegene Belastung der Mitarbeitenden der Sozialen Dienste. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Fallzahlen in Frauenfeld um 25 Prozent gestiegen. Noch Ende Februar war man bei 365 Fällen. Aktuell bearbeitet man rund 460. Das liegt primär am Umstand, dass die allermeisten Ukrainerinnen und Ukrainer nicht an der Grenze von den offiziellen Asylkanälen des Bundes aufgenommen wurden, sondern über die Hintertüre als Touristen eingereist sind. So sind sie direkt in den Gemeinden und Städten aufgeschlagen. Stark sagt:

«Den Sozialen Diensten Frauenfeld fehlen aber schlichtweg Infrastruktur und Ressourcen für die sonst übliche Vermittlung von Erstinformationen und Deutschkursen für Menschen in den Asylstrukturen.»

Schnell wurden für das sogenannte «In-Take» intern 70 Stellenprozente umgelagert. Denn wenn man extern Personal gesucht hätte, würde das üblicherweise etwa drei Monate dauern. Die 70 Stellenprozente würden nun aber in der bisherigen Fallführungsunktion fehlen. Deshalb ist eine Aufstockung in dieser Höhe beschlossen. Nach dem «In-Take» hat logischerweise auch in allen nachgelagerten Prozessen (Fallführung, kaufmännische Administration, Buchhaltung) der Aufwand zugenommen. Mittlerweile konnte man in diesen Bereichen um weitere 140 Stellenprozente aufstocken. «Eine neue Mitarbeiterin spricht fliessend Russisch und Ukrainisch. Das ist für uns eine grosse Unterstützung», sagt Simon Stark. Ob diese Ressourcen langfristig reichen, kann er nicht sagen. Derzeit sei die Fallbelastung pro Mitarbeitenden sehr hoch.