Türöffnung «Nur gerade 20 Minuten geschlafen»: Hip-Hop-Fans stürzen sich nach durchzechter Nacht ins Abenteuer Open Air Frauenfeld – Organisatoren nippen am Cüpli-Glas Am Mittwoch kurz nach 8 Uhr haben sich für die ersten Besucher die Schleusen zum Open Air Frauenfeld geöffnet. Während viele mit vollbepackten Grüntonnen und Wägeli auf die Grosse Allmend stürmen, haben andere bloss ihre Handtäschli dabei. Fast schon traditionell treffen sich die Organisatoren bei der Türöffnung.

Frauenfeld 06.07.2022 TG - Open Air Frauenfeld 2022. Eröffnung am Mittwochmorgen. Andrea Tina Stalder

Bild: Tobias Garcia

Die Nacht war lang und hart, kühl und nass. Das erzählt Benjamin Weber aus Bischofszell, der sich mit seinen Freunden Ueli Münger und Thomas Lemmenmeier als eine von wenigen bereits am Dienstagabend vor den Toren zum Open Air Frauenfeld (OAF) eingerichtet hat. Nach der leicht verzögerten Türöffnung kurz nach 8 Uhr sagt Weber im Vorbeigehen:

«Das nächste Mal komme ich nicht mehr am Abend vorher.»

Ueli Münger, Thomas Lemmenmeier und Benjamin Weber haben vor den Absperrgittern übernachtet. Bild: Andrea Tina Stalder

Sein Bedauern gründet auf insgesamt 20 Minuten Schlaf, kühlen Temperaturen, einer nassen Wiese und langem und hartem Ausharren vor den Absperrgittern. Aber sie haben es überstanden, jetzt scheint die Sonne. Vor den Thurgauern stehen mehrere Tage Festivalabenteuer.

«Baust Du eine Stadt?», fragt einer der Sicherheitscrew Zacki Ghammar. «Natürlich», antwortet der Solothurner, der mit seinen Freunden mit viel Gepäck im Anschlag angereist ist. Sie befinden sich auf dem Weg zum Campingplatz, mit Pavillon, Zelten, Schlafsäcken und Wasserkanistern. Was nicht fehlen darf: der Bier-Pong-Tisch. «Nur haben wir keine Becher dabei», sagt Ghammar und lacht. «Das dürfte das kleinste Problem sein», antwortet einer seiner Begleiter.

Kern-OK stösst mit Cüpli auf Eröffnung an

Salome Meier aus Eschlikon und die Brüder Noel und Levin Allenspach aus Kreuzlingen harren seit 1 Uhr nachts der Dinge, obwohl sie keine «Early Birds» sind und erst ab 10 Uhr reingelassen werden. Levin Allenspach sagt:

«Dann gehen wir rein, bauen unser Zelt auf und gehen erst mal schlafen.»

Noel und Levin Allenspach mit Salome Meier. Bild: Andrea Tina Stalder

An die Konzerte gehen sie voraussichtlich erst abends. Im Hintergrund dröhnen Beats und Bässe von Drake featuring Travis Scott aus den überdimensionalen Boxen, während Hunderte wie Ameisen aufs Gelände strömen.

Kurz vor der Türöffnung trifft sich das Kern-OK mit Wolfgang Sahli, René Götz, Sandro Keller, Andrea Läderach, Jörg Müller, André Rindlisbacher und Joachim Bodmer, um traditionell mit einem Cüpli auf den Festivalstart anzustossen. Sahli und Götz kurvten am Dienstag spätabends noch mit ihren Quads übers Gelände und suchten das Gespräch mit einzelnen Fans. «Wir haben so wenig geschlafen wie du», sagt Götz und lacht in Richtung des Chronisten. Und Sahli sagt erfreut: «Sieh dir nur diese Freude an!»

Ein Teil des Kern-OK stösst auf die Türöffnung an, unter anderem mit Wolfgang Sahli (Mitte). Bild: Andrea Tina Stalder

Dann öffnet das Sicherheitspersonal einzelne Absperrgitter, erste Fans strömen mit ihren sieben Sachen hinein. Ungewohnt sind aber bloss wenige Eingänge offen. Gerüchte machen die Runde, dass viele Mitarbeitende noch im Verkehrschaos stecken, der bereits frühmorgens die Strassen der Stadt teilweise blockiert. Nichts da, wie CEO René Götz erklärt und sagt:

«Wir lassen die Besucher gestaffelt rein. Bei Volllast ab 10 Uhr sind es rund 2000 Personen pro Stunde.»

Eine Gruppe junger Besucher – es sind auffallend viele Männer und noch fast keine Frauen – wussten offensichtlich nicht, dass sie keine Glasflaschen aufs Gelände mitnehmen dürfen. Wegwerfen? Keineswegs, denken sie und trinken ihr Bier auf ex.

Gefährte mit Gummipneus im Vorteil

Viele der Besucher zeigen sich erfinderisch. Sie schleppen ihr Gepäck nicht oder rollen es mühsam in Grüntonnen übers Gelände, sondern transportieren es in gut manövrierbaren Untersätzen. So wie Yuri Santos, Agenja Ngoah und Sandro Wülser aus Basel, die auf die Dienste eines alten Migros-Wägeli mit Gummipneus zählen.

Sie seien zu Hause um 3.30 Uhr losgelaufen und haben am Rheinknick den ersten Zug genommen, um nach Frauenfeld zu kommen. Mit dabei haben sie gar Skateboards, fürs Open-Air-Gelände? Ngoah sagt:

«Ja klar, so kommen wir viel schneller in die Stadt.»

Sandro Wülser, Agenja Ngoah und Yuri Santos mit ihrem Migros-Wägeli. Bild: Andrea Tina Stalder

Ihre Tickets haben die drei Basler bereits seit 2019, die wegen Corona noch immer gültig sind. Santos hadert, dass er Kendrick Lamar nicht habe sehen können, freut sich aber auf ASAP Rocky. «Wir hören nur Hip-Hop», erzählt Santos und fängt an zu fachsimpeln.

Auf dem Zeltplatz richtet sich Joel Gutmann aus Gossau ein, möglichst Nahe am Festivalgelände mit fix reservierten Campingplätzen, wofür er mit seinen Freunden ein Upgrade kaufen musste. Die Grillstelle direkt nebenan stört Gutmann überhaupt nicht. «Ist doch perfekt, wenn man Hunger hat», sagt er und lacht.

Vor dem Haupteingang füllt sich die Schlange für die Dreitagespässe, die ab 12 Uhr reingelassen werden. Eine wartende Menschenschlange bildet sich auch vor dem VIP-Eingang, wo Lisa Scherrer und Melina Frey auf Einlass warten.

Entgegen vieler anderer in der Reihe tragen die beiden Zürcherinnen bloss ihre Tickets und ein Handtäschli mit sich. Sie nächtigen aber trotzdem auf dem Camping, in bereits errichteten Zelten. Scherrer mit Wurzeln in Romanshorn sagt: «Wir freuen uns darauf, auf viele Erlebnisse und auf den Sternenhimmel.»