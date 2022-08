Tiefbau Sperrungen und Umleitungen: Auf Frauenfelds Strassen startet nach den Sommerferien die Baustellensaison Im Auftrag des städtischen Amts für Tiefbau und Verkehr starten nach den Sommerferien vielerorts Tiefbauarbeiten. Während es an der Dreispitzstrasse und an der Pfaffenholzstrasse zu längeren Sanierungsarbeiten kommt, muss an der Wellenbergstrasse und der Speicherstrasse nur noch der Deckbelag eingebaut werden.

Achtung, Baustelle: Das gibt ab nächster Woche an verschiedenen Orten in Frauenfeld. Bild: Benjamin Manser

Mit dem Ende der Sommerferien starten jeweils diverse Strassenunterhaltsarbeiten, was in Frauenfeld zu Strassensperrungen und Umleitungen führt. Dies ist einer Medienmitteilung des städtischen Amts für Tiefbau und Verkehr zu entnehmen. So ist die Pfaffenholzstrasse sanierungsbedürftig und wird ab kommendem Montag, 15. August, instand gestellt. Gleichzeitig erneuert Thurplus verschiedene Werkleitungen im Baubereich. Die Arbeiten beginnen bei der Kreuzung Pfaffenholzstrasse/General-Weber-Strasse und werden bis zur Oberen Weinackerstrasse weitergeführt. Die Sanierung sollte bis voraussichtlich Frühling 2023 abgeschlossen sein. Während der Bauzeit kann es zu Umleitungen kommen.

Die Bauarbeiten an der Dreispitzstrasse beginnen ebenfalls am 15. August und dauern bis voraussichtlich Dezember 2022. Koordiniert mit den Tiefbauarbeiten, erneuert Thurplus die Wasserleitung. Zudem werden die Elektrizitätsleitungen im Ortsteil Horgenbach erneuert, und es erfolgt der Ersatz der Strassenbeleuchtung. In einer ersten Etappe erfolgen der Strassenbau und die Erneuerung der Werkleitungen von der Schaffhauserstrasse bis zur Liegenschaft an der Dreispitzstrasse 9. Anschliessend folgt der Abschnitt bis zum Siedlungsende. Ab voraussichtlich Mitte November 2022 findet der Werkleitungsbau vom Ortsausgang Horgenbach bis zur Liegenschaft Dreispitzstrasse 30 statt. Die Abschnitte sind während der Bauzeit für den Verkehr gesperrt.

Sanierungsarbeiten im Weiler Hub vor Abschluss

Ende 2021 wurden die Strassen im Weiler Hub saniert. Nun folgt noch der Einbau des Deckbelags sowie die Sanierung des Belags an der Wellenbergstrasse im Abschnitt Hub bis zur Gemeindegrenze zu Felben-Wellhausen. Die Vorbereitungsarbeiten dazu beginnen am Montag, 15. August. Der Bereich vom östlichen Ortsausgang Hub bis zum Haldenhof ist von Mittwoch, 17. August, ab 16 Uhr bis Donnerstag, 18. August, 8 Uhr, nicht befahrbar. Anschliessend sind die Strassenbereiche im Weiler Hub von Donnerstag, 18. August, 16 Uhr, bis Samstag, 20. August, 8 Uhr, gesperrt.

Die Speicherstrasse im Abschnitt Oberfeldstrasse bis Neuhauserstrasse wurde in den letzten Jahren etappenweise saniert. Noch ausstehend sind die Deckbelagsarbeiten. Die Vorbereitungsarbeiten starten am 22. August. Ab Mittwoch, 24. August, 16 Uhr, bis Samstag, 27. August, 8 Uhr, werden die Kreuzung Langwiesstrasse/Speicherstrasse und das seitliche Trottoir entlang der Speicherstrasse für den Verkehr gesperrt. Die Strassenabschnittssperrung der Speicherstrasse zwischen Oberfeldstrasse und Neuhauserstrasse erfolgt von Donnerstag, 25. August, 16 Uhr, bis Samstag, 27. August, 8 Uhr.

Auch Auswirkungen auf den Stadtbusbetrieb

Der Stadtbus der Linien 4 und 41 wird ab Mittwoch, 24. August, Betriebsbeginn bis Samstag, 27. August, 8 Uhr, entsprechend über die Ringstrasse und Neuhauserstrasse umgeleitet. Die Haltestellen Kantonsschule, Algisser und Oberfeldstrasse werden während dieser Zeit nicht bedient. Die Haltestelle Arche Noah wird vorübergehend an die Neuhauserstrasse verlegt.

Das Amt für Tiefbau und Verkehr der Stadt Frauenfeld bittet Anwohnende und Verkehrsteilnehmende, die Baustellensignalisation zu beachten. Dadurch können Gefahrensituationen vermieden werden, heisst es in der Mitteilung. (red)