Frauenfeld Superhelden im Wald: 6.-Klässler lernen Wald und Naturschutz kennen «Local Heroes» war am Samstag das Abschlussprojekt für Frauenfelder 6.-Klässler.

Der kantonale Revierförster Mathias Rickenbach erklärt den Superhelden St.Anna den Angriff auf die Neophyten.

Fröhliches Lachen empfängt den Besucher am Samstagmorgen im Rüegerholzwald in Frauenfeld. Es sind die 6.-Klässler der Pfarrei St.Anna, die sich zum Abschluss der Primarschule mit dem Thema «Superhelden» auseinandersetzen. «Jedes Kind kennt die Marvel-Superhelden. Sie kämpfen für eine gerechtere Welt. Wer will das nicht? Wer will nicht selber Superheld sein und die Welt ein bisschen besser machen?», erklärt Denise Möller, Bereichsleiterin Religionsunterricht der Pfarrei St. Anna. «Doch um ein Superheld zu werden und ein Held zu sein, gilt es erst Kräfte zu entwickeln», ergänzt Projektleiterin und Initiantin Claudia Niederberger, «indem sich die Kinder bewusst für Umwelt und Natur einsetzen. Sie sollen erkennen, was sie selber bewirken können». In einer ersten Station leiten Mathias Rickenbach, kantonaler Revierförster, und der pädagogische Begleiter Ivo Breu die Schüler an, Neophyten zu erkennen und sie zu entfernen, um den einheimischen Pflanzen und Bäumen Raum zu geben.

Tiefer drinnen im Wald sorgt Erlebnispädagoge Emanuel Knaus mit kniffligen Aufgaben für Gemeinschaftserlebnisse, die dann auf das eigene Rollenverständnis hin reflektiert werden. Dies als Teil der Vorbereitung auf den bevorstehenden Lebensabschnitt, den Übertritt in die Sekundarstufe.

Denise Möller begleitet die Kinder dabei, ihre Stärken mit allen Sinnen zu erfassen; es geht um Beziehungspflege und den Austausch untereinander: «Wo stehe ich? Was brauche ich im Leben?».

«Superhelden sind cool», sind sich die 6.-Klässler einig. Zum Abschied erhält jede Schülerin und jeder Schüler eine eigene Tanne, zu welcher sie nachhaltig Sorge tragen dürfen.