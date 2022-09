Startschuss «Energiekrise ist riesige Herausforderung»: Zuckerfabrik Frauenfeld startet mit neuem Werkleiter früher als erwartet Am Donnerstag beginnt die diesjährige Kampagne der Zuckerfabrik Frauenfeld, wenn die ersten Biorüben aus Deutschland verarbeitet werden. Der frühe Startschuss gründet auf Erwartungen für eine überdurchschnittliche Ernte. Trotzdem liegen Sorgenfalten im Gesicht des neuen Werkleiters Steve Howe.

Der neue Werkleiter Steve Howe auf dem Anlieferungsplatz, wo gerade ein Lastwagen deutsche Biorüben ablädt. Bild: Ralph Ribi

Britischer Humor muss Steve Howe nicht gelehrt werden. Immerhin stammt der 54-Jährige aus der Nähe von Liverpool. So antwortet er dann mit Augenzwinkern, gefolgt von einem breiten Lachen auf die Frage, ob er nervös sei. «Ja, ja, sehr nervös», sagt er voller Ironie. Immerhin startet der Engländer am Donnerstag als neuer Werkleiter in seine erste Saison, der insgesamt 60. für die Zuckerfabrik Frauenfeld. Howe sagt:

«Die Vorbereitungen laufen gut, die rund 150 Mitarbeitenden sind bis am Donnerstagvormittag bereit, um die ersten Rüben in Angriff zu nehmen.»

Bis Weihnachten verarbeitet die Zuckeri täglich bis zu 10'000 Tonnen Rüben, was bei einer knapp 100-tägigen Kampagne zu einem Gesamtvolumen von rund einer Million Tonnen Rüben führt. Heuer starten Howe und seine Mitarbeitenden auch etwas früher als üblich, «weil wir dieses Jahr mit einer überdurchschnittlich guten Ernte rechnen». Getäuscht hat sich die Frauenfelder Bevölkerung nicht, als vor wenigen Tagen schon der erdig-süsse Geruch in der Nase lag. «Wir haben letzte Woche einen Probelauf durchgeführt», gibt Howe zu.

Auf dem Anlieferungsplatz führt gerade ein Lastwagen aus dem deutschen Heilbronn eine Ladung Biozuckerrüben an, wobei rund 60 Stunden vor dem Startschuss auf dem Vorplatz noch nicht einmal eine Ration Zuckerrüben liegt, die ab Donnerstag Tag für Tag verarbeitet werden. Aus dem nördlichen Nachbarland erwartet die Zuckeri noch mehr Biorüben als in den Vorjahren. Rund die Hälfte der Gesamtmenge wird mit dem Zug angeliefert, die andere auf der Strasse. Nervenaufreibende Verkehrsprobleme kennt Howe und kann sie nicht wegdiskutieren. «Wir versuchen, so viel Einfluss zu nehmen, wie es geht», sagt er. Aber in Frauenfeld und im unmittelbaren Umkreis sei dies nur bedingt möglich. «Wir sind ein Teil der Selbstversorgung und hoffen auf geduldige Mitmenschen», meint Howe.

Mit Rohstoffen auf Vorrat durch die Krise

Wie vielerorts kommt auch bei der Zuckerfabrik vor ihrer diesjährigen Kampagne die Energie- und Stromkrise als grosse Unsicherheit hinzu. «Die Energie- und Stromkrise ist eine riesige Herausforderung», sagt Howe. Pro Saison verbraucht die Zuckeri zirka 150 Gigawattstunden Strom und Erdgas, schätzt Howe. Das eigene Kraftwerk, wo Dampf der Abwärme in einer Turbine wieder zu Strom verwandelt werde, sorgt für etwas weniger Abhängigkeit. Zudem haben die Verantwortlichen anders als in den Vorjahren früh genug Rohstoffe auf Vorrat für die gesamte Kampagne eingekauft, um möglichst unbeschadet bis Weihnachten durchzukommen. Howe erwähnt etwa Ammoniumbisulfit, das für die Farbentwicklung essenziell sei. Er sagt:

«Das hilft, dass der Zucker am Ende weiss rauskommt.»

Steve Howe, Werkleiter Schweizer Zucker AG. Bild: Ralph Ribi

Eine andere Massnahme sei die Reduktion von Erdgas als notwendiger Brennstoff, welches durch Heizöl ersetzt werden soll. Aber eine Garantie gebe es auch damit nicht, gerade mit Blick auf die steigenden und sehr volatilen Energiepreise.

Eine andere Herausforderung ist der Fachkräftemangel, den auch die Zuckerfabrik zu spüren bekomme. «Zum Glück können wir auf unsere eigenen Lehrlinge zurückgreifen. Das ist ein riesiger Erfolg», meint Howe und rührt etwas die Werbetrommel, wenn er von einer «spannenden Zeit» spricht, die mit Unterhalt und Projekten auch ausserhalb der Kampagne reizvoll sei. Denn unter anderem mit einer Niedertemperaturtrocknung für Kosten von über 15 Millionen Franken will die Zuckeri in den nächsten Jahren in Infrastruktur und Nachhaltigkeit investieren, was wiederum den Verbrauch von Erdgas senke.

Profitieren vom erfahrenen Joachim Pfauntsch

Joachim Pfauntsch, langjähriger Werkleiter Zuckerfabrik Frauenfeld. Bild: Ralph Ribi

Aber zurück zur Gegenwart: Für Steve Howe ist eine Kampagne als Werkleiter nicht gänzliches Neuland. Immerhin arbeitet der in Schaffhausen wohnhafte Engländer bereits seit acht Jahren für die Schweizer Zucker AG, zunächst als Leiter Technik und Unterhalt in Frauenfeld, seit wenigen Jahren wegen einer Pensionierung als Leiter des zweiten Werks in Aarberg. Und nun also leitet er mit dem Frauenfelder Pendant beide Produktionen. Unterstützt aber wird Howe zumindest für die anstehende Kampagne noch vom erfahrenen Joachim Pfauntsch, der letztes Jahr nach seiner 24. Kampagne offiziell aufgehört hat und bis zu seiner Pensionierung nächsten Sommer nur noch beratend zur Seite steht. Howe zeigt sich darüber froh und erleichtert. Er meint:

«Seine Erfahrung und seine Leidenschaft sind auf allerhöchstem Niveau.»

Aber Howe ist in der süssen Industrie auch kein unbeschriebenes Blatt. In seiner Heimat arbeitete er während 15 Jahren bereits in verschiedenen Zuckerfabriken. Der erdig-süsse Geruch ist für Howe vielmehr Duft. Er riecht es aber nicht nur gerne, sondern verspeist auch lieber Süsses als Salziges, wie er mit Klopfen auf seinen Bauch zum Ausdruck bringt. Er meint: «Ich esse sehr gerne Schoggikuchen und Nussgipfel.»