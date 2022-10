Stadtpersonal «Nicht verhältnismässig»: Antrag auf Parlamentarische Untersuchungskommission scheitert im Frauenfelder Gemeinderat Nur zwei Gemeinderatsmitglieder stimmten am Mittwochabend für die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission zum Thema der Stadtangestellten. SVP-Gemeinderat Kurt Sieber hatte den Antrag gestellt. Für den Stadtrat, den Personalverband und alle Fraktionen ist der Nutzen zu gering, der Aufwand dagegen zu gross.

Blick in den Gemeinderat: ein Rednerpult im Grossen Bürgersaal. Bild: Reto Martin (21.September 2022)

Kurt Sieber kann trotzdem noch lachen. Nach 90 Minuten Gemeinderatssitzung zieht er mit Romeo Küng von dannen. Die beiden SVP-Gemeinderäte sind am Mittwochabend als Einzige für die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zum Stadtpersonal aufgestanden. Sieber ist seit knapp zwei Jahren an diesem Thema dran. Er hatte den PUK-Antrag gestellt. Aus allen Fraktionen bekommt er Anerkennung, dass er dieses Thema aufs politische Parkett gebracht hat. Aber letztlich stimmen 24 Ratsmitglieder gegen den Antrag. Aus der Fraktion CH/Grüne/GLP gibt es fünf Enthaltungen.

Kurt Sieber, Gemeinderat SVP und Antragsteller. Bild: PD

Im Nachhinein ist man immer gescheitert. Das gilt auch für die «mutmasslichen Missstände» im Personalwesen der Stadt, die rund 700 Mitarbeitende beschäftigt. Aber Sieber ist so ein erfahrener Politiker, dass er dieses Resultat hätte kommen sehen können. Sogar in der eigenen Fraktion fehlte ihm der Rückhalt. Wenn er für das Thema sensibilisieren wollte, ist ihm das zweifellos gelungen. Möglicherweise wäre es aber zielführender und der Sache dienlicher gewesen, wenn er eine Motion eingereicht und eine Analyse mit konkreten Lösungsvorschlägen gefordert hätte. Eine Mehrheit im Rat wäre nicht unwahrscheinlich gewesen.

«Stadtrat redet einmal mehr schön»

Sieber sagt, er stufe es als erstaunlich und aussergewöhnlich ein, dass sich 29 Personen bei ihm als Gemeinderat gemeldet hätten. «Bei dieser Anzahl kann man nicht davon ausgehen, dass es nur frustrierte Personen sind.» Sieber zählt die jüngsten Abgänge im Kader der Stadtverwaltung auf und vermutet, dass der Stadtpräsident und die nebenamtlichen Stadträte aufgrund zu vieler Ämtli zu wenig Zeit für die Stadt hätten. Er sagt:

«Die Stellungnahme des Stadtrats ist wieder einmal ein Papier, das alles schönredet.»

Sieber bedauert, dass der Stadtrat die Steilvorlage für eine Administrativuntersuchung nicht genutzt habe. Er sei überzeugt, dass nur eine PUK «allen Meldungen konkret nachgehen und die notwendigen Unterlagen einfordern kann, damit diese Meldungen bestätigt oder widerlegt werden können».

Stadtpräsident entschuldigt sich

Anders Stokholm, Stadtpräsident. Bild: Michel Canonica

Der Stadtrat hatte dem Gemeinderat beantragt, der Forderung nach einer PUK nicht nachzukommen, weil «dem grossen Aufwand kein auch nur annähernd verhältnismässiger gegenübersteht». Stadtpräsident Anders Stokholm unterstreicht diese Einschätzung im Gemeinderat.

«Eine PUK ist ein deutlich zu scharfes Instrument. Und eine Administrativuntersuchung ist nicht zielführend.»

Es tue ihm leid, «wenn wir nicht vertrauenswürdig sind», sagt er. Denn das Personal sei der Erfolgsfaktor der Stadt. Den Meldungen, die dem Stadtrat bekannt seien, sei man nachgegangen. Verschiedene Massnahmen seien umgesetzt worden, etwa die unabhängige Angestelltenberatung durch Movis. Dort hätten sich im ersten Halbjahr 2022 27 Personen gemeldet, die Mehrheit wegen betrieblicher und gesundheitlicher Fragen.

Personalverband spricht sich gegen PUK aus

Pascal Frey, Gemeinderat SP und Präsident des städtischen Personalverbands. Bild: PD

SP-Gemeinderat Pascal Frey spricht sich als Präsident des städtischen Personalverbands gegen die Einsetzung einer PUK aus, «denn der Nutzen wäre aus unserer Sicht marginal, der Schaden aber gross». Er sagt:

«Ja, es gibt unzufriedene Mitarbeitende. Aber ich kann auch klar sagen: Es gibt zufriedene Mitarbeitende – und davon deutlich mehr.»

Seit den ersten Anfragen Siebers an den Stadtrat sei viel passiert. Der Stadtrat habe Massnahmen eingeleitet. Indes sei der Personalverband nie von Personen kontaktiert worden, die sich an Sieber gewandt hatten. Frey sagt, grad bei Umstrukturierungen sei es wichtig, das Personal von Anfang an mitzunehmen. Frey motiviert den Stadtrat am Thema Stadtpersonal dranzubleiben. Denn: «Es gibt noch einige Baustellen.»

Keine systematischen Missstände erkennbar

Lisa Badertscher, Gemeinderätin SVP. Bild: PD

Die Voten aus den Fraktionen haben dieselbe Stossrichtung. Lisa Badertscher (SVP) sagt, aufgrund der aktuellen Faktenlage liessen sich keine systematischen Missstände oder eine konkrete Häufung von Verfehlungen erkennen. Auch Christoph Regli (Mitte) sagt, dass die Geschäftsprüfungskommissionen festgestellt hätten, dass «nicht etwas grundsätzlich faul» sei. Die überall vorhandene «Sockelunzufriedenheit» unter Angestellten stelle kein «spezielles Vorkommnis von grosser Tragweite» dar, sagt Stefan Vontobel (FDP). Eine PUK sei das falsche Mittel, um Einzelfallgerechtigkeit herzustellen.

Klaudia Peyer, Gemeinderätin CH. Bild: PD

Klaudia Peyer (CH) sagt, eine PUK sei nicht verhältnismässig, weil es das falsches Instrument darstelle, und führe zu nicht angebrachtem Misstrauen sowie zu einer Ressourcenverschwendung. Das mögliche Resultat sei aber «sehr fraglich». Auch Christoph Tobler (SP) erachtet eine PUK nicht als nötig. Es gebe zu wenig Indizien, welche dieses Mittel rechtfertigen. Dass Sieber aber den Anliegen der Mitarbeitenden Gehör verschafft, verdankt Tobler.