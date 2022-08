Stadtentwicklung «So ist Frauenfeld in der Schweiz bekannt geworden»: Über die Vergangenheit und mögliche Zukunft der Stadtkaserne Die Stadtkaserne Frauenfelds soll 2023 entmilitarisiert werden. Bei einer Gesprächsrunde im Eisenwerk haben Vertreter der Stadt und des Vereins «Unsere Stadtkaserne» einen Blick in die Vergangenheit geworfen und über die mögliche künftige Weiternutzung gesprochen.

Eine Illustration einer möglichen Zukunft der Stadtkaserne. Bild: PD

Ein Stück verbotenes Land mitten in der Stadt – so hat Roland Wetli in seiner Begrüssungsrede vom Montagabend die Kaserne mitten in Frauenfeld bezeichnet. Der Präsident des Vereins «Unsere Stadtkaserne» leitet das Gespräch im Eisenwerk über die Vergangenheit und die mögliche Zukunft ebendieses Bauwerks. Nach vielen Jahrzehnten im Dienst des Militärs wird die Kaserne 2023 entmilitarisiert und der Stadt Frauenfeld im Baurecht überlassen.

«Die Neugestaltung der Kaserne ist eine grosse Chance, um die andere Städte Frauenfeld sicher beneiden.»

Roland Wetli, Präsident Verein ‹‹Unsere Stadtkaserne››. Bild: PD

Das sagt Wetli. Doch bevor Zukunftspläne geschmiedet werden, nehmen Thomas Pallmann, ehemaliger Stadtschreiber und Präsident der Bürgergemeinde Frauenfelds, sowie Stefan Keller, Historiker, Journalist und Kurator der Ausstellung «Die Kaserne wird zivil», die rund 40 Anwesenden auf eine Reise in die Vergangenheit des Bauwerks mit.

Die Stadtkaserne als wichtiger Meilenstein für die Entwicklung Frauenfelds

Stefan Keller, Historiker, Journalist und Kurator der Ausstellung ‹Die Kaserne wird zivil›. Bild: Donato Caspari

«Die Waffen wurden immer besser und kamen mit ihren Geschossen immer weiter, also brauchte man einen grösseren Waffenplatz», erklärt Stefan Keller allen Anfang. Anstatt in Weinfelden oder Bischofszell, die sich ebenfalls zur Verfügung stellten, fand im Jahr 1863 die Grundsteinlegung für die Kaserne in Frauenfeld statt. Wie auch die Kantonsschule, die Kantonsbibliothek oder das Regierungsgebäude, ist es ein Bauwerk des Architekten Johann Joachim Brenner.

«Ohne die Kaserne wäre Frauenfeld wahrscheinlich eher kleinstädtisch und unbedeutend geblieben.»

Thomas Pallmann, ehemaliger Stadtschreiber und Präsident der Bürgergemeinde Frauenfelds. Bild: Andrea Tina Stalder

So äussert Pallmann seine Vermutung auf die Frage, ob die Kaserne für die Entwicklung der Stadt entscheidend war. Keller ergänzt: «So ist Frauenfeld in der Schweiz bekannt geworden.» Er weiss aber, dass die ehrgeizige Bürgergemeinde sich damals mit dem Projekt, das aus eigener Tasche finanziert wurde, «überlupft» hat.

«Die Kosten sind während des Baus kontinuierlich gestiegen.»

Irgendwann war man bei einem Betrag von 937'000 Franken. Keller lacht und sagt scherzhaft, dass die Stadt das bei den Vertragsverhandlungen mit der Armasuisse hoffentlich bedenkt.

Andreas Elliker, Stadtrat und Vorsteher des Departements für Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

«Ich glaube, dass die Verhandlungen nicht schlecht gelaufen sind», sagt Stadtrat Andreas Elliker im zweiten Teil des Abends. Es geht nun um die Zukunft der Kaserne. Die Verantwortung beim Gesamtprojekt Stadtkaserne trägt das Departement für Bau und Verkehr (DBV), dem Elliker vorsteht. Er betont aber, dass auch die Ämter anderer Departemente betroffen seien und daher eine Zusammenarbeit auch unter Einbezug der Bevölkerung im Fokus stehe.

Christoph Anneler, städtischer Liegenschaftenverwalter. Bild: Tobias Garcia

Christoph Anneler, in Frauenfeld für die Liegenschaftenverwalter zuständig, hat als einer der wenigen bereits einen Blick in die Stadtkaserne geworfen. Auch wenn noch grösstenteils Unklarheit über deren genaues Innenleben herrscht, nimmt Anneler bereits Ideen und Vorstellungen von Interessenten, etwa potenziellen Mietern, auf.

Diesen Punkt spricht ein Zuhörer in der anschliessenden Fragerunde an. Er fragt: «Bald wird die Stadtkaserne geräumt. Aber es herrscht noch viel Unklarheit und es gibt bislang primär vage Ideen. Schafft man es, so schnell neues Leben in die Kaserne zu bringen?»

«Wir sind personell bereit, und wenn es dann ans konkrete Umsetzen von neuen Nutzungsplänen geht, sind wir sportlich unterwegs.»

Das entgegnet Stadtrat Elliker. Er ist sich bewusst, dass das Projekt Stadtkaserne für den Gesamtstadtrat eine schwierige Aufgabe darstellt, aber er ist zuversichtlich. «Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so viel Herzblut in die Kaserne investiere», gesteht er und bezeichnet das Bauwerk als extrem schönen Platz mit viel Potenzial für einen beliebten Begegnungsort. Auch Liegenschaftenverwalter Anneler wünscht sich, dass die Stadtkaserne zu einem Begegnungsort wird. Er träumt von einer Rooftop-Bar – «aber bis dahin werden sicher noch einige Jahre vergehen», sagt er lachend.

Von links: Architekt Markus Lüscher, Tobias Lenggenhager, Vorstandsmitglied des Vereins «Unsere Stadtkaserne», Vereinspräsident Roland Wetli, Historiker Stefan Keller und Thomas Pallmann, ehemaliger Stadtschreiber. Bild: Janine Bollhalder