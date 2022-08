Sportvereine Netzwerken steht im Zentrum: Verein Sportnetz Frauenfeld lädt Mitglieder zum sommerlichen Eisstockschiessen Nebst Gesprächen und einem Imbiss stand beim Netzwerktreffen des Sportnetz Frauenfeld am Dienstagabend im Murg-Auen-Park eine Sportart im Zentrum, die eher auf Eis zu Hause ist.

Teamwettkampf darum, wer mit dem Stock am nächsten an die Taube kommt. Bild: Samuel Koch

Sport findet Stadt. Unter diesem Motto existiert der Verein Sportnetz Frauenfeld seit 2017 als Nachfolger der Vereinigung der Frauenfelder Sportvereine als Plattform für das Sportangebot von Frauenfeld. So gesehen, überraschte es nicht, dass beim Netzwerktreffen am Dienstagabend im Murg-Auen-Park Reiterinnen an demselben Apérotischli standen wie Unihockeyaner und Modelflugpiloten. Sportnetz-Vorstandsmitglied Hanu Fehr sagte dann auch zu den rund 30 anwesenden Gästen:

«Es ist eine gute Chance, um zu netzwerken und einen Hasen zu fangen.»

Hanu Fehr, Vorstandsmitglied Sportnetz Frauenfeld. Bild: PD

Letzteres sagte er als Anspielung auf den Aufschrei und die folgenden Berichterstattungen über Kaninchen, die im Murg-Auen-Park leben und nicht in die Wildnis gehören. Lacher folgten.

Auch sonst herrschte lockere Atmosphäre, aber nicht ohne sportliche Ambitionen. Denn Markus Abderhalden und Harald Koller vom Eisstockclub Frauenfeld erklärten ihre Sportart, in welcher sich die Gäste danach bei sommerlichen Temperaturen versuchen konnten. Dabei geht es normalerweise eher im Winter auf Eis darum, mit einem Stock auf seiner Laufsohle möglich genau ans Ziel heran zu schiessen, die sogenannte Taube. Die Regeln unterscheiden sich vom Curling und ähneln eher jene des Boccia.

Ein Sportnetz-Mitglied schiesst seinen Stock in Richtung Ziel. Bild: Samuel Koch

Dass die Gäste im Sport zu Hause sind, zeigte sich während der Partien mit kunterbunt zusammengewürfelten Teams. Niemand mag es zu verlieren, weshalb vor dem Spiel gefachsimpelt und nach einem guten Stoss abgeklatscht wurde. Im Zentrum stand aber wirklich das Netzwerken, das nach Spiel und Spass beim gemeinsamen Imbiss seinen Ausklang fand. Andrea Schwyn mit ihrem Team von der Thundorfer Kochlust bereiteten das Essen zu. Und der ebenfalls anwesende Stadtrat Fabrizio Hugentobler wünschte allen Vereinen eine Saison in gewöhnlichem Rahmen, ehe er im Hinblick auf mögliche Energieengpässe ergänzte: «Es wird kühl, macht Euch auf einen strengen Winter gefasst.»