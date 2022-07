Sport Mit Vereinen aus der Region: Gründung eines Trägervereins für Durchführung der Faustball-Euro 2024 in Frauenfeld Vom 21. bis 24. August 2024 geht in Frauenfeld die Faustball- Europameisterschaft über die Bühne. Vergangene Woche hat sich dazu ein Trägerverein zusammengetan, bestehend aus 15 Vereinen aus der Region Frauenfeld.

Vorstellung vom Kern-OK im Restaurant Frohsinn. Bild: PD

Pius Kolb, Präsident des Trägervereins. Bild: PD

Der Stadtrat hat unlängst die Bewilligung für die Durchführung der Faustball-Europameisterschaft 2024 auf der Kleinen Allmend in Frauenfeld erteilt. Jetzt hat das OK definitiv zusammengefunden, um den Trägerverein für den Grossanlass in etwas mehr als zwei Jahren zu organisieren.

Vergangene Woche begrüsste Pius Kolb, Präsident des Vereins Faustball Euro 2024, die 22 anwesenden Vereinsvertreter und führte die Wahlen bis zur Gründung durch. Die Vorfreude auf den Grossanlass in Frauenfeld ist bei allen beteiligten Vereinen gross, heisst es in einer Mitteilung. Die Gründungsversammlung des Trägervereins sei ein wichtiger Meilenstein in der Planung der Faustball-Euro 2024. Die Arbeit könne nun offiziell als Verein durchgeführt werden.

OK-Präsident Gabriel Süss informiert die Anwesenden über den aktuellen Stand der Arbeiten. Bild: PD

Kern-OK für Faustball Euro 2024 gewählt

Gleichenabends, unweit von der Kleinen Allmend als Austragungsort der Faustball-Euro entfernt, wurde das Kern-OK unter der Leitung von Präsident Gabriel Süss den Mitgliedern des Trägervereins vorgestellt. Durch die anschliessende Wahl ist das Kern-OK offiziell mit der Durchführung der Faustball-Euro 2024 beauftragt.

Vereine, die sich ebenfalls an der Faustball-Euro 2024 beteiligen möchten, können das weiter tun. Interessierte melden sich per E-Mail an office@faustballeuro24.ch. Die neuesten Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der Website oder auf den Social-Media-Kanälen, die derzeit in Entstehung sind. (red)