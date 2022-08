Schule Ein Apéro zum Neuanfang: Die Zuständigen der Schulen Frauenfeld stossen an Andreas Wirth, Präsident der Schulen Frauenfeld, begrüsste Lehrpersonen, Hauswarte und Behördenmitglieder zu einem Apéro anlässlich des Beginns eines neuen Schuljahres.

Die Lehrpersonen, Behördenmitglieder und Hauswarte stehen für ein Foto zusammen. Bild: Therese Schurter

«Zusammen feiern.» Um diese Aufforderung erweiterte Andreas Wirth, Präsident der Schulen Frauenfeld, den Leitsatz der Teamtage: «Miteinander arbeiten – füreinander denken – voneinander lernen.» Am Montagabend ist der Schulbeginn mit einem Apéro gefeiert worden. Wirth dankte allen Lehrpersonen für das Engagement an den Weiterbildungstagen der letzten Ferienwoche. Es galt, anspruchsvolle Themen zu bearbeiten, die auch in Zukunft einen kühlen Kopf und Optimismus erfordern. Trotz des anstehenden stressigen Unterrichtsalltags erinnert der Schulpräsident:

Andreas Wirth, Präsident der Schulen Frauenfeld. Bild: PD

«Vergessen Sie bei all Ihrer Arbeit nicht, Mensch zu sein, und pflegen Sie die Beziehungsebene zu Ihren Schülerinnen und Schülern sowie Arbeitskolleginnen und -kollegen.»

Drei neue Behördenmitglieder

Zum reichhaltigen Apéro begrüsste Wirth die zahlreich erschienenen Lehrpersonen der Primar- (PSGF), Sekundar- (SSGF) und Heilpädagogischen (HPZ) Schulen Frauenfeld sowie die zuständigen Behördenmitglieder. Auch ein Teil der Hauswarte war anwesend, die in den vergangenen Wochen die Schulanlagen wieder in Schuss gebracht hatten. Kurzfristig war der Anlass wegen der unsicheren Wetterlage vom Botanischen Garten in die Aula der Schulanlage Reutenen verlegt worden. Musikalischer umrahmt wurde der Anlass von Räto Harder am Saxofon und Stefan Schnell am Piano.

Die Gäste beim Apéro im Schulhaus Reutenen. Bild: Therese Schurter

Das Zusammenkommen diente auch der Vorstellung drei neuer Behördenmitglieder. Das sind Miriam Wanner (PSG), Georg Lieber und Patrick Lünscher (beide SSG) sowie Marc Lieball, der neue Schulleiter des Areals Huben/Spanner, und die rund 80 neuen Mitarbeitenden an den verschiedenen Schulen in Frauenfeld. Trotz des viel diskutierten Lehrkräftemangels konnten alle Stellen besetzt werden. Der Montag war nicht nur ein Neuanfang für sie, sondern auch für 258 Kindergärtler, 248 Erstklässler und 322 Sekundarschüler.