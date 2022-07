Schiesswesen Stadt Frauenfeld goutiert und bewilligt das 71. Thurgauer Kantonalschützenfest, das im Sommer 2023 in die Region kommt An drei Wochenenden im Juni und Juli 2023 findet das Thurgauer Kantonalschützenfest in Frauenfeld und der umliegenden Region statt. Jetzt hat die Stadt den Organisatoren die Bewilligung erteilt und freut sich auf die vielen Schützen sowie die offiziellen Festaktivitäten.

Verantwortungsträger des TKSF 2023 in Frauenfeld posieren auf der Schiessanlage Schollenholz: OK-Vizepräsidentin Conny Brunschwiler, OK-Präsident Jakob Stark, Reto Inauen, Präsident des Hauptsponsors Raiffeisen Thurgau, und Sponsoringchef Peter Maag. Bild: Reto Martin

7000 Schützinnen und Schützen aus dem ganzen Land erwarten Stadt und Region Frauenfeld im nächsten Sommer zum 71. Thurgauer Kantonalschützenfest. An insgesamt zehn Wettkampftagen an drei Wochenenden von Mitte Juni bis Anfang Juli wird auf neun Schiessplätzen, in Frauenfeld im Schollen- und Galgenholz, in Aadorf, Ettenhausen, in Gachnang, Hüttlingen, Matzingen, Oberneunforn und Thundorf scharf geschossen. Der offizielle Tag geht mit der Fahnenübergabe auf der Terrasse des Staatsarchivs und mit dem Festbankett im Casino in Frauenfeld über die Bühne. Während bei letzterem eine geschlossene Gesellschaft eingeladen ist, bleibt die Fahnenübergabe auch für die Bevölkerung zugänglich.

Jakob Stark, OK-Präsident Thurgauer Kantonalschützenfest. Bild: Reto Martin

Die Stadt Frauenfeld goutiert und unterstützt das Thurgauer Kantonalschützenfest, wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt. «Der Stadtrat ist über die Durchführung eines kantonalen Festes in der Stadt Frauenfeld sehr erfreut», heisst es darin. Und das Fest sei unterstützungswürdig im Rahmen ähnlicher Feste. Um den Schützinnen und Schützen ein unvergessliches Schützenfest zu bieten, hat das OK um dessen Präsidenten Jakob Stark um eine wohlwollende Prüfung des Gesuches gebeten, dem die Stadt Frauenfeld nachkommt. Sie erteilt dem OK die Bewilligung fürs Thurgauer Kantonalschützenfest, das nur alle fünf Jahre stattfindet, wobei die Organisatoren eine Veranstalterhaftpflichtversicherung «in entsprechender Höhe» abzuschliessen haben. Die Stadt Frauenfeld schliesst also jegliche Art von Haftung aus, teilt der Stadtrat mit.

Absenden Ende September in der Rüegerholzhalle

Nebst den drei Wochenenden mit Wettkämpfen auf den neun Schiessplätzen von Stadt und Region sowie den offiziellen Festakten geht am 23. September mit dem Absenden in der Festhalle Rüegerholz der Abschluss des Grossanlasses über die Bühne. Wegen des Kantonalschützenfestes gastiert die Tour de Suisse nicht wie geplant im Sommer 2023 in Frauenfeld, sondern erst wieder 2025.