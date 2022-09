Urnenwahl Katholisch FrauenfeldPlus: Roland Häfliger schafft die Wahl als neuer Pfarrer klar Der Abgang von Pfarrer Benedikt Wey ist über fünf Jahre her. Kommenden Frühling bekommen die Katholikinnen und Katholiken der Region Frauenfeld nun endlich wieder einen Pfarrer. Sie haben den Luzerner Theologen mit überwältigendem Mehr an der Urne gewählt.

Blick in die katholische Stadtkirche St.Nikolaus in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Jetzt ist es auch offiziell: Die katholische Kirchgemeinde FrauenfeldPlus bekommt auf kommenden Mai wieder einen Pfarrer. Roland Häfliger schaffte die Wahl als Pfarrer klar. Auf 1195 der 1320 massgebenden Wahlzetteln stand der 59-Jährige, das entspricht einem Anteil von 90,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 15,5 Prozent. Das Pfarramt von katholisch FrauenfeldPlus war seit dem Abgang von Benedikt Wey im August 2017 vakant.

Roland Häfliger, neuer Pfarrer katholisch FrauenfeldPlus ab 1. Mai 2023. Bild: Claudia Koch

Häfliger wirkt seit über 13 Jahren im luzernischen Hochdorf als Pfarrer im Pastoralraum Baldeggersee. Davor war er Vikar in Baar sowie Luzern und später als Pfarrer in Menziken. Häfliger hatte sich vergangenen Mai an der Rechnungsversammlung der Kirchgemeinde den Frauenfelder Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern vorgestellt. Der neue Frauenfelder Pfarrer stammt aus Nebikon/LU. Er studierte in Luzern und Tübingen Theologie und erfuhr vor über 30 Jahren die Priesterweihe.

Ja zur Sanierung des Pfarrhauses in Warth

Die Stimmberechtigten der die ganze Region umfassenden katholischen Kirchgemeinde hatten am Abstimmungssonntag auch über einen Kredit in der Höhe von 250000 Franken für die Sanierung des Pfarrhauses in Warth zu befinden. 1204 Stimmberechtigte bewilligten das Kreditbegehren, was einem Ja-Anteil von 86,8 Prozent entspricht. 184 sagten Nein. Die Stimmbeteiligung lag bei 14,7 Prozent.