Personal 41 Jahre im gleichen Schulzimmer: Die Schulen Frauenfeld verabschieden Primarlehrer Beat Seiterle und weitere langjährige Mitarbeitende in die Pension Kommenden Montag beginnt das neue Schuljahr. Traditionell verabschieden die beiden Frauenfelder Schulgemeinden vorher Mitarbeitende, die zu dieser Zeit in Pension gehen. Auch dieses Jahr hat es viele langjährige Lehrpersonen und Mitglieder des Hausdienstes unter den Pensionierten.

Die Frauenfelder Schulverwaltung im Reutenen. Bild: Andrea Stalder

Sie haben ganze Generationen geprägt. Das vergangene Schuljahr ist kürzlich zu zu Ende gegangen, und es gingen mehrere langjährige Mitarbeitende der Primar- und der Sekundarschulgemeinde Frauenfeld in Pension. Dies ist einer Medienmitteilung zu entnehmen. Seit 2017 arbeitete Katrin Elliker als Kindergartenlehrerin an der Schulanlage (SA) Schollenholz. Bereits seit 1991 war sie als Springerin in den Kindergärten der Frauenfelder Primarschulgemeinde tätig. Seit 2013 unterrichtete Monika Meili zunächst als Springerin, dann im Jobsharing an der SA Kurzdorf.

Andreas Wirth, Schulpräsident. Bild: PD

Susanne Obwegeser war seit 2012 als Fachperson Betreuung im Tagesschulangebot (TAF) Huben beschäftigt. Seit 2013 hatte sie die Teamleitung inne. Marie-Theres Horst übernahm 2012 die Stelle als Primarlehrerin an der SA Langdorf. Im Jahr 2011 begann Cäcilia Elmer als Fachlehrerin für Englisch an der SA Huben zu arbeiten. Brigitte Jud war seit 2009 als Schulzahnpflegeinstruktorin an den Schulen Frauenfeld im Einsatz. Daniela Hofer arbeitete seit 2002 zunächst als Hausaufgabenhilfe, dann als Sekretariatshilfe an der SA Langdorf. Später wechselte sie ins Sekretariat der SA Schollenholz/Erzenholz und war nebenbei auch als Unterrichtsassistenz für Integrative Sonderschulungen im Einsatz.

21 Jahre lang als Hauswart im Spannerschulhaus tätig

Primarlehrer Beat Seiterle an den Proben für das 100-Jahr-Ergaten-Jubiläums. Bild: Donato Caspari

Seit 2001 war Fredi Ingold als umsichtiger Hauswart an der SA Spanner beschäftigt. Gabriela Hviid-Angst arbeitete seit 2000 als Kindergartenlehrerin zunächst im Kindergarten Brotegg, dann im Huben und zuletzt im Schollenholz. Bereits seit 1998 war sie als Springerin an der Primarschulgemeinde Frauenfeld tätig. Maria Sandmeier war von 1991 bis 2013 als Hauswartin am Heilpädagogischen Zentrum beschäftigt. Ihre Tätigkeit als Schulbusfahrerin übte sie weiter bis zu diesem Sommer aus. 1981 begann Beat Seiterle als Primarlehrer an der SA Ergaten zu arbeiten, wo er seine 41 Dienstjahre im selben Schulzimmer und bis zu drei Generationen der gleichen Familie unterrichtete.

Nach zehn Jahren geht Seklehrer in Pension

Seit 2012 war Markus Breu als Sekundarlehrer an der SA Ost beschäftigt. Zusätzlich war er seit 2016 Teil des Schulleitungsteams. Susanna Meier begann 2002, als Hauswartin an der SA Auen zu arbeiten, und wurde bereits am 30. April pensioniert. Im Jahr 2001 startete Rosmarie Küenzler als Sekundarlehrerin an der SA Auen und wechselte 2004 an die SA Ost. Daniela Nufer war seit 1985 als stellvertretende Hauswartin an der SA Reutenen tätig. Zusätzlich war sie seit 2015 als Allrounderin im Tagesschulangebot (TAF) Huben im Einsatz. Sie geht am 31. August in Pension.

Die Schulbehörden danken allen Mitarbeitenden und Lehrpersonen, so heisst es weiter, herzlich für ihr langjähriges, engagiertes Wirken zum Wohl der Kinder und Jugendlichen an den Frauenfelder Schulen. (red)