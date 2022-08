Open Air Herzlich, ausgelassen und wunderbar divers: 2700 Gäste feierten am zehnten «Out in the Green Garden» in Frauenfeld 19 Live-Acts und elf DJs an drei Tagen und Nächten im Murg-Auen-Park und unter der nahe gelegenen Autobahnbrücke: Das war die Jubiläumsausgabe des «Out in the Green Garden» in Frauenfeld. Nachts gab es Warteschlangen am Einlass und an der Bar, tagsüber war das Programm kindertauglich. Ein Erfolg war auch das Pay-what-you-want-Prinzip. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz

Luftsprünge auf der Bühne. Im Bild: Cachita. Bild: Benjamin Manser

Schon lange dunkel am Samstagabend. Von weitem hört man die wummernden Bässe des Electro-Pop-Duos Mischgewebe und erblickt ein fabelhaftes Lichterschauspiel. Am Eingang heisst es, das «Out in the Green Garden» (OitGG) sei ausverkauft. Will heissen: Nur wenn jemand den Murg-Auen-Park verlässt, darf wieder jemand rein. Es bildet sich eine kleinere Warteschlange, doch geduldig warten diese Spätankömmlinge darauf, bis ihnen Einlass gewährt wird. Die Stimmung dann drinnen? Ausgelassen.

David Nägeli, OK-Mitglied «Out in the Green Garden». Bild: Benjamin Manser

Nebst den grossen Festivals auf der Grossen Allmend ist es das kleine, «handgemachte» OitGG, das für Furore sorgt, auch nach zwei Jahren Pandemiepause. Vieles ist gleich geblieben, so auch das Eintrittsgeld. Da zahlt man nur denjenigen Batzen, den man aufbringen will. Spenden sind dabei natürlich gern gesehen.

Die Vorfreude hat sich indes gelohnt, denn kaum ist man auf dem Gelände, wird spürbar, wie hier miteinander gefeiert wird. Im Vorfeld war von den Organisatoren rund um OK-Mitglied David Nägeli die Rede von einem gemütlich-herzlichen Ambiente – und das trifft den Nagel ziemlich genau auf den Kopf.

Feuer nein, «Funkesprung» ja

Infolge der anhaltenden Trockenheit musste auf offenes Feuer verzichtet werden. Doch die allererste Band auf der Bühne – «Funkesprung» – war davon natürlich nicht betroffen. Die Rock-Pop-Band, ein Inklusionsprojekt mit Menschen mit einer Beeinträchtigung, war am Freitagnachmittag für den musikalischen Startschuss verantwortlich. Was folgte, waren 18 weitere Liveacts und elf DJs.

Publikum während dem Auftritt von Cachita am «Out in the Green Garden». Bild: Benjamin Manser

Das OK legt die Wichtigkeit auf das Thema Diversität. Das bedeutet, dass über die Hälfte der auftretenden Acts von Finta-Personen (Finta steht für: Frauen, intergeschlechtlich, non-binär, trans und agender) bestritten wurde. Diskriminierung hat an dieser Stelle absolut keinen Platz, und das ist auch richtig so. Wie divers das Publikum ist, zeigt sich unter anderem an den Frisuren der Besucherinnen. Einige tragen Rasta-Zöpfe, andere hingegen sind kahlrasiert oder tragen Caps und Flower-Power Sujets. Gross oder klein, einheimisch oder auswärtig: Das ist egal, am «Out in the Green Garden» ist jede und jeder einfach nur Mensch.

Rekord: 150 Helferinnen und Helfer waren dabei «Dass Frauenfeld ein Festival mit Pay-what-you-want, einem diversen Line-up und eigenem, handgemachten Vibe willkommen heisst, ist für uns eine Freude», zieht David Nägeli vom Veranstalterverein Bilanz. Knapp 150 Personen hätten mitgeholfen, das Festival auf die Beine zu stellen. Das sei ein Rekord, sagt Nägeli. Indes habe man den Umsatzrekord von 2019 nicht ganz erreichen können. Demgegenüber seien die Ausgaben höher gewesen als in den Vorjahren, vor allem aufgrund von Preissteigerungen bei Infrastruktur oder auch Technik. Am Freitag zählten die Veranstalter im Murg-Auen-Park 800 Gäste, am Samstag war man ausverkauft mit 1000 Personen, während am Sonntag 900 Besucherinnen und Besucher zugegen waren. Am Rave unter der nahe gelegenen Autobahnbrücke waren es am Freitag 350 Leute, am Samstag deren 500. (ma)

Latin-Hip-Hop von La Nefera am Freitagabend. Bild: Benjamin Manser

Und dann bildet sich eine grosse Menschenmenge vor der Hauptbühne. Aber nicht, weil eine Band aufspielt, sondern weil eine Künstlerin mit ihren leuchtenden Reifen eine zauberhafte Show aufführt. Unzählige Smartphones werden in die Höhe gestreckt, ein jede und jeder will diese Show filmisch festhalten. Die Stimmung ist immer noch fabelhaft, und das wird sich auch die ganze Nacht geschweige denn am Sonntag, nicht mehr ändern.

Helferinnen und Helfer mit grossem Engagement

Die Wartezeiten an den Getränkeausgaben dauern dann und wann schon mal rund zehn Minuten. Aber auch das stört niemanden. Wer hier ist, will die Zeit geniessen, während die Helferinnen und Helfer hinter den Tresen sichtlich ihr Möglichstes tun, damit man so schnell wie möglich zu seinem Drink kommt. Fazit: Das «Out in the Green Garden» ist einfach nur herzlich, kurzweilig, und verspielt.