Im Einkaufswagen am OAF: «Die Kollegen schauen, dass mich keiner anrempelt»

Luca Straumann wartet am Migros-Ausgang auf seine Freunde. Bild: Mario Testa

«Ein Kollege ist mir bei der Arbeit mit dem Stapler über den Fuss gefahren. Ich habe einen achtfachen Bruch erlitten», sagt Luca Straumann, der vor dem Ausgang der Migros auf dem Gelände in einem Einkaufswagen sitzt und auf seine Freunde wartet. Der 20-jährige Automatiker aus Eriswil in Bern hat sich trotz des Gipses nicht von einem spontanen Besuch am Open Air abhalten lassen.

«Gestern fragten meine Freunde, ob wir nicht nach Frauenfeld gehen wollen. Wir kamen sehr günstig an Tickets und so sind wir losgefahren.»

Straumann lässt sich von den Kollegen, wo es das Gelände zulässt, im Einkaufswagen schieben, sonst geht er an Stöcken – auch vor die Bühne. «Das passt schon. Ich setze mich an der South Stage jeweils auf den Wellenbrecher. Da hab ich eine super Aussicht und die Kollegen schauen, dass mich keiner anrempelt. Im Moshpit wäre es sicher gefährlich mit den Stöcken, das lass ich bleiben.» Es sei ein Vorteil, dass er gut trainiert sei, so sei das Gehen mit den Stöcken kein grosses Problem. (mte)