«Lustige Fragen und dumme Anmachsprüche»: Die Arbeit im Migros auf dem Festgelände

Die Open Air Besucherinnen und Besucher beim Einkaufen in der OAF-Migros-Filiale. Bild: Andrea Tina Stalder

«Ich höre sonst nicht so viele lustige Fragen und dumme Anmachsprüche», sagt M. Die junge Frau nennen wir aus datenschutztechnischen Gründen nicht beim vollen Namen. Sie arbeitet im Migros auf dem Festgelände, das nicht zum ersten Mal. Ihre Schicht dauert von 11 bis 15 Uhr. Normalerweise arbeitet sie in einer Filiale in Stein am Rhein. «Die Arbeit hier ist stressiger, besonders, weil auch viele in unserem Team krank sind», sagt sie. Aber es mache ihr Spass, sei mal was anderes.

«Man weiss nie wie der Tag wird, wie die Leute drauf sind.»

Besonders gefragt sind Brötchen und der klassische Migros-Eistee. (fra/jab)