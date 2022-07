Open Air Frauenfeld Bikini oder Gummistiefel? So sehen die Wetterprognosen für das OAF aus Nicht immer meinte es Petrus gut mit den Festivalgängerinnen und Festivalgängern am Open Air Frauenfeld (OAF). In manchen Jahren kam man aus dem Schwitzen kaum raus, in anderen fast nicht mehr mit dem Gummistiefel aus dem Schlamm. Ein Meteorologe prognostiziert die Wetterverhältnisse am diesjährigen Hip-Hop-Festival.

Die Stimmung am Open Air Frauenfeld 2018 liess sich dieser junge Mann trotz tiefem Schlamm nicht vermiesen. Bild: Reto Martin

Zwar hat das Open Air St.Gallen den «Schlammgallen»-Ruf, dem es in diesem Jahr einmal mehr alle Ehre machte. Doch auch das Open Air Frauenfeld wurde schon hart vom Regen getroffen. 2018 und 2014 etwa versank das grösste Hip-Hop-Festival Europas regelrecht im Schlamm – kein Wunder bei bis zu 185’000 Besucherinnen und Besuchern. 2017 wiederum schwitzten die OAF-Gängerinnen und -Gänger bei über 30 Grad. Jedes Schattenplätzchen wurde umkämpft. Knappe Kleidung oder gleich Badehosen waren an der Tagesordnung.

Und wie sieht es in diesem Jahr aus? Packt man für das Festival, das am Mittwoch seine Türen öffnet, besser Gummistiefel oder Bikini ein? «Weder noch», sagt Daniel Köbele, Meteorologe bei Meteo Schweiz.

«Vom 6. bis 9. Juli werden die besten Bedingungen für ein Festival bestehen: nicht zu heiss und mehrheitlich trocken.»

Kopf voran in den Schlamm geht es in diesem Jahr am OAF nicht. Bild: Reto Martin

Kühle Nächte und Sonnenschein

Heiss beginnt das Festival am Mittwoch trotzdem, bei 24 Grad und nur vereinzelten, schattenspendenden, kleinen Wolken. In der Nacht kühlt Frauenfeld allerdings wieder ab – auf nur 13 Grad. «Ich würde empfindlichen Personen deshalb sicher ein paar warme Kleider für die Nächte empfehlen», sagt Köbele.

Der Donnerstag beginnt freundlich, bis zunehmend Wolken auftauchen. Die Sonne wird bei 22 Grad allerdings längere Zeit noch durchdrücken. «Mit 11 Grad in der Nacht auf Freitag wird man in seinem Zelt dann etwas kühler bekommen als an durchschnittlichen Julinächten», sagt Köbele. Auch kurze, leichte Schauer sind dann möglich.

Das sei gut, da sich so keine unerträgliche, ermüdende Hitze über die Allmend legen könne. Der Freitag wird schliesslich auch der kühlste Tag auf dem Gelände des Hip-Hop-Festivals mit höchstens 21 Grad. Wassertropfen sollten dann aber bis Sonntag nur noch durch Wasserpistolen vom Himmel fallen. So sagt auch Köbele mit 80- bis 90-prozentiger Sicherheit: «Sonne, strahlendblauer Himmel und eine leichte Bise: Ab Freitag werden optimale Bedingungen für Konzerte herrschen.»

Romantische Bilder wie hier am Open Air Frauenfeld 2019 werden in diesem Jahr in der Frauenfelder Allmend an der Tagesordnung sein. Bild: Andrea Stalder

Staubteufel könnten kurzzeitig für Ärger sorgen

Die höchsten Temperaturen zeigt das Thermometer schliesslich am Samstag an. Bei 26 Grad und wolkenlosem Himmel wird das Festival ausklingen. «Das Wetter wird in diesem Jahr also wirklich vollkommen unspektakulär», sagt Köbele. Keine wegwehenden Zelte oder Pavillons, keine Sommergewitter, kein Platzregen, kein Schlamm.

«Das Einzige, das für einen kurzen Aufreger sorgen könnte, sind Staubteufel.» Das seien kleine Wirbelwinde von wenigen Metern Durchmesser, die ebenfalls nur wenige Minuten anhielten. «Sie wehen hauptsächlich Staub auf oder werfen mal einen Sonnenschirm um.» Staubteufel seien aber meistens ungefährlich und nicht im geringsten mit Tornados vergleichbar.

Fazit: Jupiter, Petrus oder welchem Wetterheiligen man auch immer Glauben schenken möchte, meint es in diesem Jahr auf jeden Fall gut mit dem Open Air Frauenfeld. Das wird für die OAF-Besuchenden wie Musik in den Ohren klingen – gerade nach zwei festivalfreien Jahren.