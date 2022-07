Botanik Muttermilch, Liebestolle und scharfe Quälgeister: Davon erfährt man am Rundgang durch den Garten des Naturmuseums in Frauenfeld Über 20 Besucherinnen und Besucher interessierten sich am Sonntagvormittag im Rahmen einer Führung des Naturmuseums Thurgau für Kräuter, die im Museumsgarten an der Promenade gedeihen. Museumsgärtner Marcel Sprenger führte fachkundig durch die Anlage.

Museumsgärtner Marcel Sprenger (grünes T-Shirt) führt die Besucherinnen und Besucher durch die Grünanlage. Bild: Manuela Olgiati

Blätter von Rucola und Stevia kosten und mehr über die Schärfe von Chili erfahren. Das konnte man am Sonntagvormittag im Museumsgarten des Naturmuseums Thurgau an der Promenade. Scharf ist auch Ingwer, der zum Vermehren ein pralles Wurzelstück braucht. Das Ehepaar Marlene und Walter Gebs aus Ellikon an der Thur brachte das Gehörte auf den Punkt:

«Wir haben viel Neues erfahren.»

Museumsgärtner Marcel Sprenger. Bild: Manuela Olgiati

Das Interesse beim Rundgang mit Museumsgärtner Marcel Sprenger war gross. Über 20 Besucherinnen und Besucher informierten sich zu Pflanzen mit bitterem, süssem, saurem oder scharfem Geschmack. Menschen haben seit früher Zeit Pflanzen als Nahrungs- und Genussmittel oder zu Heilzwecken genutzt. Eine Auswahl war zu sehen. Der Museumsgärtner erzählte Sagen. Die Mariendistel heisst so, weil sie Mutter Gottes Maria gewidmet ist, die beim Stillen des Jesuskindes einige Tropfen Muttermilch auf die Blätter fallen liess und sich diese grün-weiss färbten. Nicht zu unterschätzen sei Wermut, die krautige Pflanze der Korbblütler. Bitterer Wermutschnaps helfe bei Unwohlsein. Erwische man jedoch zu viel rohe Blätter, könne dies Übelkeit verursachen. Zu hohe Dosen führten gar zu Vergiftungen.

Mal scharf, mal süss, mal amourös

Auf dem Rundgang: Halt im Museumsinnenhof. Bild: Manuela Olgiati

Scharf ist der Meerrettich, ein Quälgeist im Garten, der aber Husten bekämpfe. Besucherin Gaby Plattner kannte Meerrettich oder Kren aus ihrem eigenen Garten. «Junge Wurzeln schmecken fein geraffelt köstlich.» Süssholz sei winterhart im Museumsgarten, weil gemäss Sprenger vor Witterung geschützt. Hier wachsen auch süsse Melonen, Kürbisgewächse, die zur Familie der Beeren gehören. Die Artischocke verdankt laut griechischer Mythologie ihren Namen einer der zahlreichen amourösen Eskapaden von Göttervater Zeus.