Musikkultur Syrische Küche, Berner Barden und eine St.Galler Fee: Das bietet das Sommerloch im Frauenfelder Eisenwerk Die 21. Ausgabe der Sommerloch-Konzertreihe in der Eisenbeiz-Gartenwirtschaft wartet an neun Abenden mit neun musikalischen Perlen auf, von Klezmer bis Italo-Disco, von Rock bis Tango, von Pop bei Bluegrass. Start ist am 11. August. Kulinarisch verwöhnt wird das Publikum heuer von Foodtrucks, die karibisches Essen, syrische Küche oder auch Crêpes anbieten.

Eigenwilliger Singer-Songwriter-Sound mit Femi Luna. Bild: Tobias Garcia

Schnapszahlen kennt man ja eher von der Fasnacht. Der 11.11. lässt grüssen. Den 9.9. gibt es aber auch. Am vergangenen 9.9. feierte die St.Galler Singer-Songwriterin Femi Luna ihren 22. Geburtstag. Und gleichentags kam ihr Débutalbum «Library» heraus. Wie in einem Tagebuch halte sie in ihren Liedern Fragmente aus ihrem Leben fest, hat man in dieser Zeitung gelesen. Das Songwriting sei für sie eine Art Therapie, für die in Herisau aufgewachsene Musikerin, die Wurzeln in den Niederlanden hat. Und sie liess sich zitieren:

«Wenn eine Emotionsbombe über mir platzt, dann lasse ich diese in Text und Musik einfliessen.»

Femi Luna ist eine von mehreren Perlen, die diesen Sommer in der Sommerloch-Konzertreihe im Eisenwerkgarten zu hören und zu sehen sind. Zu Recht wurde sie im vergangenen Oktober als «SRF 3 Best Talent» ausgezeichnet. Das ist ein Sprungbrett zu mehr. Eben auch zum Konzert im Eisenwerkgarten am 18. August.

Neun Bands an neun Abenden Vom 11. bis 27. August stehen immer Donnerstag, Freitag und Samstag Konzerte auf dem Programm im Garten der Eisenbeiz. Bei Regen finden sie in der Eisenbeiz statt. Ab 18 Uhr ist die Sommerbar offen. Von 19 bis 21 Uhr gibt es von verschiedenen Anbietern Essen im Foodcorner. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Aus Rücksicht auf die Nachbarn geht die Livemusik pünktlich um 22 Uhr zu Ende. Es wird eine Kollekte zu Gunsten der Bands erhoben. Reservationen (von Gratistickets) sind bis 14 Uhr des jeweiligen Konzerttags über www.ticketino.com möglich, Reservationen zum Essen werden bei der Sitzplatzvergabe bevorzugt. (ma) www.eisenwerk.ch

Im Notfall geht's auch ohne Gitarre

Troubadourenmusik mit Tomazobi. Bild: PD

Das Sommerloch, das es im Eisenwerk entsprechend nicht gibt, eröffnen am 11. August alte Bekannte: die Berner Trash-Troubadouren von Tomazobi. Sie spielten gefühlt schon x-mal im Eisenwerk, aber immer in der Beiz – und daneben weitere rund 700 öffentliche Konzerte, unter anderem in Rehakliniken, Freibädern, Nobelhotels, auf Skipisten und Schiffen. Erstmals stehen sie nun im Sommerloch auf der Bühne: vier Männer und eine Gitarre. Im schlimmsten Fall kommen sie auch ohne die Gitarre aus. Auch auf ihrem aktuellen Album «Los Gringos en directos» hangeln sie sich von Flamenco über Italo-Disco via Ragtime und Doo-Wop zu Blues und Jazz. Der Unterhaltungswert ist gross.

Tomazobi mit «Fight For Your Reit». Video: PD

Der englische Gitarrenkünstler Mike Dawes geniesst in Musikerkreisen höchstes Ansehen. Metallica-Frontmann James Hetfield zum Beispiel sagt über Dawes:

Mike Dawes mit Fingerstyle-Gitarrenmusik. Bild: PD

«F*cking awesome!»

Dass Dawes am 26. August in Frauenfeld konzertiert, ist ein kleines Wunder. Zwei Jahre hintereinander wurde er vom renommierten «Guitar Magazine» zum weltbesten Fingerstyle-Gitarristen erkoren. Seine Musikvideos haben 100 Millionen Views, er hat weltweit schon über 3000 Konzerte gespielt. Dawes steht allein auf der Bühne. Aber wenn man nicht hinsieht, meinte man, da spiele eine ganze Rockband. So streichelt und schlägt er die Saiten.

Femi Luna mit «Quiet As The Moon». Video: PD

Die gelungene Mischung von Lokalem und Bekanntem

Country, Rock, Folk und Tango mit Evelyne «Little Chevy» Péquignot. Bild: PD/Barbara Sorg

Das Sommerloch, das zum 21. Mal stattfindet und heuer von Karin Gubler, Ronnie Stutz, Michael Siegenthaler, Beth Wimmer, Thomas Wenger und Stefan Rutishauser organisiert wird, lebt auch immer von den «Local Heroes». Die gelungene Mischung aus Lokalem und Bekanntem soll dieses Jahr wieder über 1000 Besucherinnen und Besucher an die neun Konzerte locken. Im vergangenen Jahr waren es aufgrund der pandemischen Schutzauflagen 800 Gäste.

Soul und R'n'B mit The Soul Twins. Bild: PD

Im Thurgau kennt man den Gitarristen Dominik Rüegg und den Sänger Pat Kasper vor allem durch die Noise Brothers. Seit bald 40 Jahren stehen sie gemeinsam auf der Bühne. Ein Projekt, bei dem die beiden leisere, intimere Töne anschlagen, sind The Soul Twins. Sie spielen am 12. August im Sommerloch und geben Klassiker der Soul- und Rhythm-'n'-Blues-Geschichte zum Besten.

Swing-Jazz mit The Sheiks. Bild: PD/Martina Häfelfinger

Ebenfalls Frauenfelder Einschlag haben The Sheiks. Der aus Gerlikon stammende Saxofonist Roger Greipl, den man von den Aeronauten, King Kora, Min King, Soulmaniacs oder auch von Jolly and the Flytrap kennt, führt fünf Jazzlöwen aus Zürich und Luzern an. Zusammen zelebrieren sie Swing-Jazz, bei dem auch mal ein Schuss Afrobeat oder ein wenig Dada nicht fehlen dürfen. The Sheiks eröffnen am 25. August die dritte Woche.

The Sheiks mit «I've Found A New Baby». Video: PD

Musikalisch und kulinarisch programmiert

Aza Lineage & High Tide Band mit Reggae. Bild: PD

Hörenswert sind aber auch Aza Lineage & High Tide Band (13. August), eine Reggae-Band aus der Schweiz und Süddeutschland, die karibisches Feeling verbreiten wird, oder The Lamperts (19. August), die Neo-Bluegrass, Southern Folkrock, Afro-Soul-Blues und Ragga-Country spielen, aus Oklahoma kommen, aber ihre Wurzeln im Fürstentum Liechtenstein haben.

Neo-Bluegrass mit The Lamperts. Bild: PD

Evelyne «Little Chevy» Péquignot und ihre vier Männer kommen aus Basel am 20. August nach Frauenfeld. Sie spielen eine träfe Mischung aus Rhythm’n’Blues, Country, Rock, Folk, Tango und Pop. Das Quintett Bendorim kommt aus Zürich und macht am 27. August den Sommerloch-Abschluss. Bedorim singen Lieder in Jiddisch und Neukompositionen, irgendwo zwischen Klezmer, Worldmusic, Folk und Swing.

Worldmusic und Klezmer mit Bendorim. Bild: PD

Weil die neue Wirtin erst auf September übernimmt, ist die Eisenbeiz aktuell verwaist. Gleichwohl darf aber ein Barbetrieb nicht fehlen. Zudem hat die Sommerloch-Programmgruppe für einmal nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch gewirkt. An jedem Konzert werden zwei Anbieter das Publikum mit Essen versorgen. An allen neun Abenden ist Shahinaz mit syrischer Küche präsent. Den zweiten Foodslot bestreitet in der ersten Woche (11. bis 13. August) Juana mit Spezialitäten von der Dominikanischen Republik. Vom 18. bis 20. August gibt es nebst dem Nahen Osten leichte Sommerküche von Géraldine Bischoff. Und in der dritten Woche (25. bis 27. August) ergänzt «de Luc's Büx» mit Crêpes das syrische Essen.