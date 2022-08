Musik Draussen kühl, drinnen ganz heiss: Little Chevy heizt bei Sommerloch-Konzert im Frauenfelder Eisenwerk ein Am Samstag trat bei der diesjährigen Sommerloch-Konzert-Reihe im Eisenwerk die Band Little Chevy, statt im Garten jedoch in der Beiz.

Little Chevy mit Frontsängerin Evelyne Péquignot während des Auftritts in der Eisenbeiz. Bild: Christoph Heer

Im Freien wäre es nach dem Eindunkeln zu kühl geworden. So die Meinung einiger Besucherinnen und Besucher des samstäglichen Sommerloch-Konzerts im Eisenwerk, das wegen des Wetters nicht draussen im Garten, sondern in der Beiz über die Bühne ging. Andere hingegen bedauerten den Entscheid, die Band Little Chevy drinnen auftreten zu lassen.

Aber eigentlich spielte es keine Rolle. Denn die Frauenfelder Sommerloch-Konzerte sind ein Garant für viel Gemütlichkeit, die sich mit toller Musik verbindet. Die Mitglieder von «Little Chevy» übernahmen den Part der Hauptprotagonisten. Aus Rhythm’n’Blues, Country, Folk, Tango und Pop vermochte die Band ein mitreissendes und eigenständiges Hörspektakel zu machen.

Schunkeln, klatschen und tanzen

Gäste verfolgen das Konzert von Little Chevy. Bild: Christoph Heer

Kein Wunder also, blieben nur wenige Konzertgäste sitzen, vielmehr wurde geschunkelt, mitgeklatscht und getanzt. «Diese Eisenbeiz ist hervorragend geeignet für ein Konzert von uns», sagte Gitarrist Markus Werner, der nicht zum ersten Mal im Eisenwerk zu Gast war. Er lobte die Akustik ebenso wie die famose Gestaltung der Eisenbeiz. Er resümierte:

«Unten schön kompakt und oben die Galerie, auf welcher man stets den Überblick behält. Wunderbar.»

Sängerin Little Chevy, mit richtigem Namen Eveline Péquignot, passte ihre variantenreiche Stimme mühelos den Gegebenheiten des jeweiligen Lieds an. Sie kann augenzwinkernd auf Femme Fatale mimen, glaubwürdig den Blues wiedergeben, in Balladen verletzlich klingen oder schlicht und einfach Lebensfreude vermitteln. Die durchwegs selbst geschriebenen Songs kamen griffig daher, die Arrangements waren abwechslungsreich und witzig. Das bestätigten auch zwei Besucher aus Frauenfeld. «Das ist Musik, genau nach unserem Geschmack», sagten die beiden. Zu Gast im Thurgau ist die Basler Band nicht zum ersten Mal. So haben sie etwa schon Auftritte im Balterswiler «Heaven» bestritten, wo sie auch 2023 wieder auftreten werden.

Konzert dauert gut zwei Stunden

Zurück zum Konzert im Eisenwerk: Während gut zwei Stunden spielte Little Chevy für die annähernd 100 Besucherinnen und Besucher – einige von ihnen horchten der Musik im Freien. Die Band brachte ihr Publikum auch immer wieder zum Lachen. Mit Witz und Charme holten sie ihr Zuhörerschaft ab und bedankten sich gleichzeitig mit ihrem famosen Auftritt.

Der Foodcorner lief, vor und während des ersten Konzertteils gleichzeitig auf Hochtouren. Die Organisatoren und Helfer der Eisenwerk-Beiz hatten alle Hände voll zu tun. Es gibt noch drei Chancen, ein solches Sommerloch-Konzert zu geniessen. Wer es verpasst, ist selber schuld.