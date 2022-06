Mitsommerfest Ein WC für alle: Am Mitsommerfest Frauenfeld gibt es eine gender-neutrale WC- und Hygieneinsel Alle sollen sich auf dem Festgelände wohlfühlen, das ist den Veranstaltern des Mitsommerfestes in Frauenfeld wichtig. Aus diesem Grund gibt es eine gender-neutrale WC- und Hygieneinsel, die obendrein noch umweltfreundlich ist. Hinter den Öko-Tois aus Holz steckt der Andwiler Unternehmer Mathias Walser.

Vier Öko-Tois werden so am Mitsommerfest Frauenfeld zu finden sein. Bild: Mathias Walser

Ein Fest für alle: Auf dem Gelände des Mitsommerfestes in Frauenfeld sollen sich alle Personen wohlfühlen. Egal welcher Herkunft, welchen Alters oder welchen Geschlechts. Aus diesem Grund gibt es bei der diesjährigen Ausführung vom 17. bis 19. Juni eine gender-neutrale WC- und Hygieneinsel im botanischen Garten sowie in der Nähe der langen Tafel. Was sich futuristisch anhört, ist in Tat und Wahrheit ganz simpel.

Bettina Kunz, Medienverantwortliche Mitsommerfest. Bild: Donato Caspari

«Die Toiletten sind nicht nur für gender-neutrale Personen vorgesehen», sagt Bettina Kunz, Medienverantwortliche des Mitsommerfestes. Frauen, Männer, Eltern mit Kindern – Personen jeden Geschlechts können die Toiletten nutzen. Auf der Tür ist keine alternative Geschlechterbezeichnung zu finden, es steht lediglich «Öko-Toi». Das Spezielle an der gender-neutralen WC- und Hygieneinsel: Sie ist unabhängig von der Kanalisation und kommt ohne Chemie aus.

Ökologisches WC aus Andwil

Die Idee für die Öko-Tois stammt aus dem «Gögelland». Es ist ein Projekt des Zimmermanns Mathias Walser, das er zusammen mit dem Schreiner Roman Seiz und Polymechaniker Patrick Oettli umgesetzt hat. Die Produkte aus der Gemeinde Andwil können gemietet werden und hatten auch schon diverse Einsätze bei Anlässen ähnlich dem Mitsommerfest. Walser sagt:

Mathias Walser, Unternehmer Öko-Toi. BIld: PD

«Bis jetzt haben wir ausschliesslich positive Reaktionen erhalten, was uns sehr viel Antrieb gibt, mit Vollgas weiterzumachen.»

Am Mitsommerfest werden sechs Öko-Toi-Häuschen zu finden sein sowie zwei Handwaschstationen und ein Pissoir. Die Öko-Tois sind selbstgebaute Holzhäuser. «Im Inneren befindet sich ein WC, wie man es von Zuhause kennt, sowie ein Desinfektionsmittelspender und eine solarbetriebene Lampe», sagt Kunz. Gespült wird nicht wie herkömmlich per Knopfdruck mit Wasser, sondern mit Holzschnitzeln. Das verhindere den unangenehmen Geruch. Ausserhalb der WC-Häuser gibt es eine Waschstation. «Das Positive an der Anlage ist für uns, dass wir sie im botanischen Garten aufstellen können, wo es keinen Kanalisationsanschluss gibt», sagt Kunz.

Das Programm des Mitsommerfestes Das Mitsommerfest Frauenfeld findet von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Juni, statt. Gäste können am Freitag von 17 bis 2 Uhr, am Samstag von 11 bis 2 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr feiern. Musikalische Darbietungen gibt es auf der Stadtbühne an der Promenadenstrasse und der Gartenbühne im botanischen Garten. Unter anderem von der Guggenmusik Rungglä-Süüder, der Jugendmusikschule und den Hot Jumpers. (jab)

Mehr Informationen unter: www.mitsommerfest.ch

Die Öko-Tois werden vom Team um Walser unterhalten. «Die WC-Kübel werden ausgetauscht, die Fäkalien abgesaugt und die WCs gereinigt», sagt er. Die Hinterlassenschaften werden getrocknet und in der Kehrichtverbrennungsanlage verbrannt. Das sei, wie Walser sagt, noch sehr viel besser als sie mit Chemie gemischt in die Kläranlage zu bringen. Um das Öko-Toi aber noch umweltverträglicher zu machen, ist das Ziel der Andwiler Unternehmer, die Hinterlassenschaften aus den Holzhäuschen zu kompostieren. Es gab, wie Walser erklärt, vor der Pandemie diverse Versuche, aus menschlichen Ausscheidungen Kompost zu machen. Doch in den vergangenen beiden Jahren kam das zum Stillstehen.

«Nun wird sich zeigen, ob nach dem Jahr 2022 das Ganze wieder in Angriff genommen wird.»

Für alle, die trotz ökologischer Vorteile keine Lust haben, am Mitsommerfest neben dem anderen Geschlecht ihr Geschäft zu machen, gibt Kunz Entwarnung: «Es gibt auch eine herkömmliche, nach Geschlechtern getrennte WC-Anlage.»