Lokalpolitik «Es braucht neue Kräfte, neue Ideen»: Eschenz' Vizegemeindepräsident Dominik Spycher tritt als Einziger nicht mehr an Mit den Gesamterneuerungswahlen für den Gemeinderat in Eschenz endet die Zeit von Dominik Spycher. Der Berufsschullehrer stellt sich als Einziger nicht mehr zur Verfügung. 2020 rückte Spycher nach dem Exodus aus dem Gemeinderat zwischenzeitlich stark in den Fokus.

Dominik Schnyder, Gemeinderat Eschenz (2015–2023). Bild: Donato Caspari

Er stellt sich neuen Herausforderungen. Der Grund für das Ende der politischen Karriere Dominik Spychers ist in der mehrzeiligen Mitteilung des Gemeinderates Eschenz nur kurz und knapp aufgeführt. Der 49-jährige Berufsschullehrer hört zum Ende der Legislatur 2023 als Gemeinderat auf, ganz im Gegensatz zu seinen vier Pendants. Gemeindepräsidentin Linda Signer und die Gemeinderäte Fabian Tschalèr, Erich Studer und Heidi Springmann treten bei den Erneuerungswahlen am 12. März für die nächste Legislatur bis 2027 allesamt zur Wiederwahl an, heisst es weiter. Etwas ausführlicher wird Dominik Spycher im Gespräch. Auf Anfrage sagt er:

«Es war von Anfang an klar, dass ich zweimal vier Jahre machen will – wie der amerikanische Präsident.»

Zuletzt mit dem Ausbau im Bildungszentrum für Technik (BZT) in Frauenfeld, wo Spycher unterrichtet, sei es auch eine Zeitfrage geworden, sein Beruf habe ihn zuletzt mehr und mehr beansprucht. «Und es ist im Gemeinderat sowieso Zeit für neue Kräfte, neue Ideen», sagt Spycher.

Dominik Spycher gehört dem Gemeinderat Eschenz' seit 2015 an, zuletzt als Vizegemeindepräsident. Nach dem Rücktritt von Gemeindepräsident Claus Ullmann und zwei weiteren Gemeinderäten sowie mehreren Kündigungen in der Gemeindeverwaltung im Frühling 2020 sah sich politisch Eschenz plötzlich nicht mehr beschlussfähig. Mit der Erfahrung von Steckborns alt Stadtpräsident Roger Forrer als extern vom Kanton eingesetzten Gemeinderat – notabene ein Novum im Thurgau – konnte die Krise am Übergang vom Untersee in den Rhein überwunden werden.

Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten

Für die Eschenzer Erneuerungswahlen am 12. März 2023 sucht der Gemeinderat nun nach geeigneten Kandidatinnen oder Kandidaten für die Nachfolge von Dominik Spycher. Die amtierenden Gemeinderäte sowie die Gemeindepräsidentin geben gerne Auskunft zum Amt und den damit verbundenen Aufgaben, heisst es in der Mitteilung weiter.

Interessierte Personen, die sich für das Gemeinwohl in Eschenz einsetzen möchten, können sich bei der Kanzlei der politischen Gemeinde melden. Das amtliche Formular «Wahlvorschlag» werde frühzeitig zur Verfügung gestellt.