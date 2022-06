Lokalpolitik Ersatzwahl kurz vor Gesamterneuerung: Politisch Homburg gleist die Nachfolge für zwei langjährige Gemeinderäte auf Ende Jahr endet die Amtszeit der beiden Gemeinderäte Dominic Engeler und André Eugster. Für die Ersatzwahl Ende September stehen zwei Kandidaten in den Startlöchern. Die Gesamterneuerungswahlen finden dann im März statt.

Die Sonne strahlt durch einen Baum an der Kappelerstrasse im südlichen Teil der Gemeinde in Richtung Kapelle St.Nikolaus. Bild: PD/Markus Rothenbühler (Homburg, 20. Dezember 2020)

Mit den besten Empfehlungen. So preist Thomas Wiget zwei neue Gesichter für den siebenköpfigen Gemeinderat von politisch Homburg an. Der Gemeindepräsident und sein Kollegium gleisen so die Zukunft der Behörde auf, welche die seit 2010 politisierenden Dominic Engeler (Ressort Umwelt) und André Eugster (Öffentliche Sicherheit) mit ihren Rücktritten auf Ende Jahr hinterlassen. So schrieb es Wiget im Mitteilungsorgan «Der Homburger».

Die Ersatzwahlen am 25. September gehen also wenige Monate vor den obligaten Gesamterneuerungswahlen vom 12. März über die Bühne, bei welchen sich die beiden frisch gewählten Gemeinderäte wieder vom Stimmvolk bestätigten lassen werden müssen.

Pro Ressort ein Ersatz

Kathrin Rubi-Fäh, Ersatzkandidatin Gemeinderat. BiBild: PD

Fürs frei werdende Ressort Umwelt von Gemeinderat Engeler steht Kathrin Rubi-Fäh (Jahrgang 1985) in den Startlöchern. Die gelernte Schreinerin befasse sich derzeit mit der Konzeption von Innenausbauten und wohnt mit ihrer Tochter und ihrem Mann in Homburg. «Ferienhalber findet man sie meist in den Bergen, zudem ist sie Mitglied im Landfrauenverein Homburg und der Musikgesellschaft Homburg», heisst es über Rubi-Fäh weiter, die auch in der Seerückengemeinde aufgewachsen ist.

Pius Büsser, Ersatzkandidat für den Gemeinderat. Bild: PD

Als zweiter Kandidat stellt sich Pius Büsser (Jahrgang 1973) zur Verfügung. Der Reckenwiler ist ausgebildeter Forstwart und präsidiert seit 2019 die Forstrevierkörperschaft Feldbach. Büsser aspiriert fürs Ressort Öffentliche Sicherheit von Eugster. Der Vater zweier Töchter ist bekannt durch sein Engagement mit der IG Einheitsgemeinde, die sich für eine Hochzeit von politischer Gemeinde und Schulgemeinde engagierte. Seitdem die Mehrheit der Schulgemeinde Ende 2019 dafür stimmte, gibt es eine Arbeitsgruppe, welche sich für die Stärkung der Koordination beider Behörden einsetzt.

Ersatz zu wählen gilt es auch in der Geschäftsprüfungskommission. Die vakante Position in der GPK durch den Rücktritt von Jo Dammann will Maria Streuli-Räss wettmachen.